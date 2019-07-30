0553 313 94 23

Tunç Soyer, Başkan Oğuz ve Urla’daki muhtarlar ile buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Urla’dan gelen 36 muhtarı ağırladı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:11
Tunç Soyer, Başkan Oğuz ve Urla’daki muhtarlar ile buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Urla’dan gelen 36 muhtarı ağırladı.


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Urla’daki muhtarlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Urla’nın 36 mahalle muhtarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Basın-Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İlker Kozan da yer aldı.


36 mahalle muhtarını ağırlayan Başkan Tunç Soyer, "Biz sizden gelen talepleri yerine getirmeye hazırız. Çok uzun bir yolumuz var bu en az 5yıl sürecek. Çok şeffaf ve açık olacağız. Yapamadığımız şeyleri neden yapamadığımızı anlatacağız. Bu yolda beraber yol arkadaşlığı yapacağız" şeklinde konuştu. Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir’in muhtarlarının çok yakın ilişkide olmaları şart. Tam bir gönül birliği, iş birliği içinde olmaları lazım. Urla konusunda Genel Sekreterimiz Buğra Gökçe son derece deneyimli ve işine vakıf. Urla’da da Burak kardeşim olduğu için gözüm arkada değil. Sizlerle arasının iyi olması beni ayrıca mutlu etti" dedi.


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da, Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının; Urla, İzmir ve Türkiye için büyük bir şans olduğunu ifade etti. Memnuniyetlerini ve tebriklerini belirten muhtarlar, süt kuzusu projesinin uzak mahallelerde de hayata geçirilmesi ve muhtarlara ücretsiz ulaşım sağlanması nedeniyle Soyer’e teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Albayrak: "Ekonomi yılın ikinci yarısında çok daha pozitif döneme girecek"
    1. Albayrak: "Ekonomi yılın ikinci..
    2. Selçuklu'nun eşsiz eserlerinden:..
    3. Albayrak: "Enflasyonu yıl sonunda..
    4. Piyasalarda gün ortası
    5. Hisarcıklıoğlu: "En çok önem..
    6. Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesini..
    7. Albayrak: "Önümüzdeki dönemde..
    8. Bir saat kitap okuyana, iki saat..
    9. Bakan Albayrak'tan 'Bayram tatili'..
    10. Memur-Sen Antalya Şubesi, milletvekili..
    11. Üniversiteli genç sahilde ölü bulundu
    12. Özel bireyler Avşa’yı gezdi
    13. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:..
    14. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    15. Trimbox ile Ulugüç Jeneratör işbirliği
    16. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı..
    17. TÜVTÜRK'ten "randevu hizmeti ücreti"..
    18. Camiyi içkili kafe yaptılar! Tarihi..
    19. Kültür Park’a "Zeki Müren Sevgi Yolu"
    20. Lufthansa Grubu'nun ikinci çeyrekte..
    21. Tunç Soyer, Başkan Oğuz ve Urla’daki..
    22. Nilüfer’de su kesintisi
    23. Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li forvet
    24. Kurban bıçakları bilenmeye başladı
    25. Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?..
    26. Manisa’da 4 uyuşturucu zanlısı..
    27. Laleli "Mikro ihracat" ile şampiyonlar..
    28. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde..
    29. TÜGVA Şırnak temsilciliği 2’nci Olağan..
    30. Tezgahlarda fırtına estiren üzüm..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!