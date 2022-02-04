Tunay Torun kimdir? Tunay Torun nereli kaç yaşında? Tunay Torun hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa son dakika transfer haberi: Tunay Torun, Kasımpaşa forması giyecek. Tunay Torun’un transferine ilişin Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle: "2014-2017 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Tunay Torun, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." Peki Tunay Torun kimdir, nereli kaç yaşında? Tunay Torun hangi takımlarda oynadı?

Tunay Torun kimdir, nereli?

Tunay Torun 21 Nisan 1990 tarihinde Hamburg'da doğdu. Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaya'ya transfer oldu. Tunay Torun, Hamburg'da terzi bir baba ve hastanede çalışan bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Bir ablası ve bir kardeşi vardır. Tunay Torun aslen nereli? Aslen Salıpazarı, Samsunludur.

Tunay Torun hangi takımlarda oynadı?

Futbola 1996'da FC St. Pauli takımında başladı. 10 yıl burada yetiştikten sonra 16 yaşında Hamburg'a transfer oldu. Bu takımın alt yapısında uzun süre forma giydi. 2007'de profesyonel sözleşme imzalayıp Hamburg'un ikinci takımı olan Hamburger SV II'de forma giydi. 2011'e kadar Almanya'nın dördüncü ligi olan Regionalliga Kuzey'de zaman zaman görev aldı.

23 Ağustos 2008'de, Karlsruher SC'yi evlerinde 2-1 yendikleri maçta 89. dakikada Piotr Trochowski'nin yerine girip ilk kez Bundesliga'da forma giydi. Sezon içinde ayrıca ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. Biri yarı final mücadelesi olmak üzere 4 maçta son dakikalarda oyuna dahil oldu. 28 Kasım 2009'da ise Mainz ile 1-1'lik beraberlikte ilk golünü attı. 2009-10 sezonunda 19 maç forma şansı buldu. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç forma giydi. Sonraki sezon aynı şansı yakalayamadı. Son sezonu olan 2010-11 sezonunda 5 maçta forma giydi.

2011-2012 sezonunda Bundesliga'ya geri dönen Hertha Berlin ile anlaştı. 3 yıllık anlaşma imzaladı. 6 Haziran 2012 tarihinde VfB Stuttgart'e transfer oldu. 3 Ocak 2014 tarihinde, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Tunay Torun milli takım kariyeri

Torun'un hem Alman hem Türk vatandaşlığı vardır. Türkiye U-17 millî takımında oynayan Torun, Almanya U-18'inden gelen teklifi reddetmiştir. 2005'te St.Pauli altyapısındayken U-15 olarak millî takımda oynamaya başladı. Hollanda ile yapılan 2 hazırlık maçında oynadı. 30 Ağustos 2006'da ilk kez U-17 oldu ve ilk maçında İngiltere'ye gol attı. U-17 olduktan sonra ilk kez U-16 oldu. U-16 takımı ile 1. Karadeniz Oyunları'na katıldı. Finalde Rusya'ya penaltılarla yenilip ikinci olan takımda 4 maçta da oynadı ve 1 gol kaydetti.

Vaclav Jezek Turnuvası'na katılan U-18 millî takımına çağrıldı. 21 Ağustos 2007'de Slovakya maçı ile ilk kez U-18 oldu. Bu turnuvanın birincisi olurlarken Tunay da 4 maçta 1 gol kaydetti. 26 Mart 2008'de ise İtalya ile oynanan bir maç ile U-19 oldu. Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde forma giydi ve Türkiye'nin turnuvaya katılmasını attığı goller ile sağladı. Şampiyonada 3 maçta da forma giydi.

20 Ağustos 2008'de Ermenistan ile oynanan Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı ile birlikte ilk kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında forma giydi. 9 Şubat 2011 tarihinde A millî takımımızın Güney Kore ile oynadığı hazırlık maçında 59. dakikada Mehmet Ekici'nin yerine oyuna girerek ilk defa Türkiye A millî takımı formasını giydi.