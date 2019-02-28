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Tamer Tuna'nın sözleşmesinde Beşiktaş maddesi var mı? Başkan Sepil açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Tamer Tuna'nın mukavelesinde, Beşiktaş maddesinin yer almadığı söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:40
Tamer Tuna'nın sözleşmesinde Beşiktaş maddesi var mı? Başkan Sepil açıkladı

Kulüpteki görevini halen sürdüren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilmesiyle sosyal medyada bazı haber sitelerinde yer alan, "Tamer Tuna'nın Göztepe'yle sözleşmesinde Beşiktaş maddesi olduğu iddia edildi" haberleriyle ilgili Göztepe Başkanı Sepil'den açıklama geldi.

"Böyle bir maddenin olması mümkün değil"

Daha önce 2 yıl Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna'yla ilgili iddiaları yalanlayan Mehmet Sepil, "Bu tür asılsız haberlere artık cevap vermekten yorulduk. Bu işin cılkı çıktı. Sözleşmemizde böyle bir maddenin olması mümkün değil" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:40
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. tamer tuna
  4. Mehmet Sepil
  5. Göztepe

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