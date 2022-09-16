Tunahan Hazretleri’ni dualarla anıyoruz

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Son devrin en büyük İslam alimlerinden, yetiştirdiği binlerce talebeyle Anadolu coğrafyasında Kur’an’ı koruyan ve verdiği mücadeleyle gönüllerde taht kuran Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, dar-ı bekaya irtihalinin 63. Sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor. 1888’de Silistre’de doğan Tunahan, Süleymaniye Camii medreselerinden Medresetü’l-Mütehassisîn’in tefsir ve hadis kısmına devam etti. Son derece parlak bir zekâya sahip olan Tunahan, Medresetü’l-Kuzati’ye başlayıp hukuk eğitimini de dereceyle bitirdi. Ömrü zorluklarla geçen Kur’an aşığı ve muhafızı Tunahan Hazretleri, 1939 yılında ilim ve irşad vazifesini çekemeyenler tarafından ihbar edilerek tutuklandı. Yapılan tüm baskılara ve takibatlara rağmen, ilim öğretmeye devam etti. Vaizlik maaşını talebelere vererek yüzlerce kişiyi okutup, ilim adamı olarak yetişmesini sağladı. 1944 yılında ikinci defa tutuklanarak işkenceye tâbi tutuldu. Vaizlik belgesi, tek partili CHP hükümeti tarafından 1946 yılında resmen elinden alındı. 1949’da Kur’ân kurslarının açılmasına sınırlı da olsa müsaade eden kanun yürürlüğe girince Süleyman Efendi’nin ilim öğretme faaliyeti bir nebze rahatladı. Uzun müddet İstanbul’un önemli camilerinde halka vaaz eden büyük alim, 16 Eylül 1959’da Kısıklı’daki evinde vefat etti. Tunahan Hazretleri’nin kabri Karacaahmet Mezarlığında bulunmakta.