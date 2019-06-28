Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 29 Mayıs'ta Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 2 kişinin daha cesedi sudan çıkarılırken, ölenlerin sayısı 26 oldu. Açıklamada, kayıp 2 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33'ü Güney Koreli turist 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı. Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.

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