0553 313 94 23

Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı

03 Haziran 2019 Pazartesi 22:21
Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Macaristan Terörle Mücadele Merkezi (TEK) tarafından yapılan açıklamada, geminin Tuna Nehri'nde kaza sonucu batmasının ardından yürütülen çalışmalarda bir cesedin daha nehirden çıkarıldığı bildirildi.

Macar ve Güney Koreli uzmanların ortaklaşa çalıştıkları ifade edilen açıklamada, Macar uzmanların cesedin yerini belirlediği daha sonra ise Güney Koreli dalgıçların cesedi sudan çıkardığı kaydedildi.

Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplam 35 kişinin bulunduğu turist gemisi başka bir gemiyle çarpışarak batmıştı.

Kazada 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken 7 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Arama çalışmalarına Güney Kore ve Avusturya'dan gelen ekipler de destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 22:21
  1. gemi kazası
  2. Macaristan
  3. Tuna nehri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
    1. Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
    2. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    3. ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri..
    4. Muğla'daki cinayet
    5. Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı
    6. "Ben şartlı evetini kabul ediyorum"
    7. Fenerbahçe Beko finale çok yakın
    8. Kassam'dan "mali destek" talebiyle cep..
    9. Karabük'te uyuşturucu operasyonu
    10. Meteoroloji'den o illere uyarı!
    11. İtalya Başbakanı Conte'den hükümet..
    12. Amasya’nın sağlık filosuna 11 yeni araç
    13. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    14. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    15. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    16. Jandarmadan tarım işçilerinin..
    17. Alperenler Vakfından Bayırbucak..
    18. Yaralı asker Elazığ’da tedavi altına..
    19. AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı..
    20. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    21. Tenis: Fransa Açık
    22. Amasya'da trafik kazaları: 4 yaralı
    23. Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
    24. Özbekistan'da Ramazan Bayramı..
    25. Semenya, 800 metrede yarışabilecek
    26. Adana Demirspor'da transfer
    27. Kırgızistan'da mafya liderinin serbest..
    28. Mafya babası gibi... Trump'tan..
    29. Orta Doğu ülkelerinin 7'sinde Ramazan..
    30. Meteorolojiden yağış uyarısı
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular