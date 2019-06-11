Tuna Nehri’nde batan yolcu teknesi çıkarılıyor

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri’nde başka bir tekneyle çarpışıp batan turist teknesinin enkazını çıkartma çalışması başladı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri’nde bir turist teknesi geçtiğimiz ay başka bir tekneyle çarpışarak batmıştı. Tuna Nehri’nde son 50 yıl içinde yaşanan en büyük felaket olan kazada 28 kişi hayatını kaybetmiş ancak 20 cesede ulaşılabilmişti. Kazanın ardından yaklaşık bir ay sonra arama kurtarma ekipleri tekneyi nehrin dibinden çıkarma çalışmalarına başladı. Gemiyi çıkarma çalışmaları sırasında kaptanın cesedinin çıkarılması için uzman dalgıç ekibi nehre daldı. Kısa bir süre sonra dalgıçların sudan bir ceset çıkardığı gözlendi.

Gemide hayatını kaybeden Güney Korelileri merak ettiği için kurtarma çalışmalarını izlemeye gelen Güney Koreli Lee Seung Hwan isimli turist, “Umarım kayıp cesetler bulunabilir ve huzur içinde ailelerine tekrar kavuşturulur” dedi.

Macaristan polisi, turist teknesine çarpan 64 yaşındaki kaptanı şüpheli olarak gösterirken, kaptan hata yaptığını reddediyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.