Tuna Nehri’nde batan teknenin enkazı çıkarıldı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri’nde geçtiğimiz ay bir tekneyle çarpışarak batan yolcu teknesinin enkazı su yüzüne çıkarıldı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri’nde bir turist teknesi 29 Mayıs gecesi başka bir tekneyle çarpışarak batmıştı. Tuna Nehri’nde son 50 yıl içinde yaşanan en büyük felaket olan kazada 20 kişi hayatını yitirmiş, ancak 9 kişi hayatta kalabilmişti. Viking isimli 135 metre uzunluğundaki turist gemisinin çarptığı 27 metre uzunluğundaki Deniz Kızı isimli teknede Güney Koreli 33 turist ve 3 mürettebat bulunuyordu. Kazadan yaklaşık bir ay sonra arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla bu sabah erken saatlerde tekne su yüzüne çıkarıldı. Teknenin içindeki su boşaltıldıktan sonra bir platforma kaldırılarak kaybolan kişilerin cesetleri tekne içinde aranacak.

1954 yılında inşa edilen tekne 27,2 metre uzunluğunda ve yaklaşık 5,5 metre genişliğinde. Tuna Nehri’nde turist gezisi yapan en küçük tekne olan ve Türk turistlerin de binlerce kez bindiği tekne artık kullanılmaz halde. Tekne su yüzüne çıkarılınca çarpışmayla aldığı darbeler de ortaya çıktı. Başta Güney Kore olmak üzere Macaristan ve Avrupa medyasından gazeteciler de olay yerinde bekliyor. Kurtarma çalışmalarının bugün öğleden sonra bitmesi bekleniyor.