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Tuna: "Güvenli bisiklet ve yaya yolları yapacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, doğa ve çevre dostu projelerle Mersin’i daha yaşanılabilir bir kent yapacaklarını söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:19
Tuna: "Güvenli bisiklet ve yaya yolları yapacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, doğa ve çevre dostu projelerle Mersin’i daha yaşanılabilir bir kent yapacaklarını söyledi.


Toroslar Belediyesi’nin, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Hollandalı bir vakıf tarafından ortaklaşa yürüttüğü ‘Toroslar Düşünce Atölyesi’ projesi kapsamında yapılan çalışmaların sonuçları hedef gruplarla paylaşıldı.


Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup genç ile birlikte Alsancak Mahallesi Müftü Deresi kenarında oluşturdukları bisiklet ve yürüme yolunda bisiklet sürerek farkındalık oluşturdu. Güvenli bisiklet yolları, güvenli yaya yolları, güvenli kentler ve kentsel dönüşüm unsurlarının yer aldığı proje ile amaçlarının doğa dostu kentler oluşturmanın önemine dikkat çekmek olduğunu söyleyen Tuna, büyükşehir noktasında hazırladıkları projelerde de bu unsurlara yer verdiklerini belirtti.


Müftü Deresinin Toroslar ilçesi sınırında kalan kısmında yaptıkları ıslah, yürüme yolu, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarıyla burayı daha güvenli ve güzel bir görünüme kavuşturduklarını hatırlatan Tuna, bundan sonra da büyükşehir ölçeğinde gerçekleştirecekleri rekreasyon çalışmalarıyla dere ve çevresini canlandıracaklarına dikkat çekti.


Tuna, Alsancak Mahallesi’nde Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) kapsamında açtıkları gümüş takı işlemeciliği kursunu da ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:19
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