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Tuna: “Bu kenti sevginin, kardeşliğin ve barışın kenti yapacağız”

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı’nı Mersinlilerle birlikte kutladı.

22 Mart 2019 Cuma 14:24
Tuna: “Bu kenti sevginin, kardeşliğin ve barışın kenti yapacağız”

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı’nı Mersinlilerle birlikte kutladı. Kutlamalarda Kıraç da bir konserle sevenleriyle buluştu.


Başkan Tuna, Nevruz etkinlikleri kapsamında eski Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde düzenledikleri Kıraç konseri öncesinde Mersinlilerle bir araya geldi. Cumhur İttifakı Mezitli, Toroslar ve Yenişehir belediye başkan adaylarının birer konuşma yaptığı etkinlikte, alanı dolduran Mersinlilere seslenen Hamit Tuna, “Allah nasip ederse 31 Mart’tan sonra Cumhur İttifakı 13 ilçe belediye başkan adayımız ile birlikte bu kenti sevginin, kardeşliğin ve barışın kenti yapacağız” dedi.


Nevruz’un Mersin’e ve Türkiye’ye bolluk ve bereket getirmesini dileyen Tuna, geçmişten geleceğe bu değerleri taşımaya devam edeceklerini söyledi. Nevruzun hareketlilik, canlanma olduğunu vurgulayan Tuna, Mersinlilerden, 31 Mart’ta ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte kendilerini bir takım yapmalarını isteyerek, Mersinlilerin güçlü bir şekilde Cumhur İttifakına destek vereceklerine inandıklarını dile getirdi.



“Bu kenti sevginin, kardeşliğin, barışın kenti yapacağız”


Seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlatan Tuna, “Allah nasip ederse halayın başında biz, yanımızda 13 tane Cumhur İttifakı’nın ilçe belediye başkan adaylarımız ve sizlerle birlikte bu kenti sevginin, kardeşliğin, barışın kenti yapacağız. Proje anlamında 15 yılda Toroslar’da neler yaptığımızı biliyorsunuz. Ülke ekonomisinin kurtuluşunun reçetesi üretimden geçer. Biz üretmeyi de biliyoruz, ürettirmeyi de biliyoruz. Üreten her yapının da yanında olacağımıza buradan söz veriyoruz” diye konuştu.


Bölgede konser alanı olabilecek çok yer olduğunu, büyükşehir belediye başkan adayı olduğu için biraz denize doğru açılmak ve konseri bu alanda yapmak istediklerini ifade eden Tuna, “Ancak yol işgaliyle konser vermek bu kente yakışmıyor. Allah nasip ederse Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda en kısa sürede en çok insanımızı bir araya getirecek alanlar yapacağız. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadımız millet bahçesi olacak.19 Şubat’ta ihalesi yapıldı. Müftü Deresi var. Denizden başlayan buradan adeta bir gerdanlık gibi Karaisalı’ya kadar olan bölümde yaklaşık 6,5 kilometre boyundaki dereyi ıslah edeceğiz. Yanlarında var olan rekreasyon alanları ile birlikte yürüme yolu, bisiklet yolu ve kafelerle bezeyip üstüne köprüler atacağız. Eski stadın karşısı da sit alanı. Orayı da bu projenin içine dahil etmek suretiyle bu bandı 24 saat yaşamın olduğu bir merkez yapacağız. Hizmet yapılır, proje yapılır ama en güzeli kenti sosyal anlamda barışık kılmak ve insanlarımızı bir araya getirmektir. Sosyal ve kültürel etkinliklerimizle inşallah çoğu gecelerde birlikte olacağız. Yüreklerimiz bu meydanlarda hep birlikte atacak” şeklinde konuştu.


“Bizim Yunus gibi gönlümüz var; her insanımızı seviyoruz” diyen Tuna, hangi mezhepten, ırktan olursa olsun 2004 yılında Toroslar’da söylediği gibi yaratandan ötürü tüm yaratılanları Allah’ın kutsal emaneti olarak görüp hizmette asla adaletsizlik yapmadıklarını vurguladı. O dönemde ‘Adaletli olmayan kalıcı olamaz’ dediğini anımsatan Tuna, şöyle devam etti: “Milletimiz, bizim duruşumuzdan, hizmetteki adaletimizden dolayı memnun oldular ve üç dönem artan destekle belediye başkanı yaptılar. Aynı tarzımızı büyükşehir ölçeğinde de devam ettireceğiz.13 ilçemizle birlikte bu kenti dünya kenti yapacağız. Rabbim birliğimizi bozmasın; azınızı çok eylesin, yokunuzu var eylesin. Nevruz’un bu bereketi doğaya ve evlerinize ışık ışık dolsun. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.”


Konuşmaların ardından Başkan Tuna, protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Nevruz Ateşi’ni yaktı ve temsili olarak demir dövdü.


Kutlamalar, ünlü sanatçı Kıraç’ın konseriyle devam etti. Tuna, konser sonunda birbirinden güzel şarkılarıyla Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşatan Kıraç’a teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:24
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