Tuna Bekleviç kimdir? Tuna Bekleviç ABD’nin yaptırım kararı için ne dedi?

Türk siyasetinde umduğunu bulamayan Tuna Bekleviç, ABD’nin İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına yönelik yaptırım kararına Türkiye düşmanlarını sevindirdi. Türkiye düşmanların başında Tuna Bekleviç var. Peki Tuna Bekleviç kimdir? Tuna Bekleviç ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ne dedi?

Ağzından salyalar akıtarak aynen FETÖ ağzıyla konuşan Tuna Bekleviç, Twitter hesabından, "ABD’nin Erdoğan rejiminin Bakanları Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül’e yaptırım uygulama kararını olumlu buluyor; alınan bu kararın rejimin siyaset,iş dünyası,bürokrasi ve yargıdaki tüm uzantılarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. ABD’nin Erdoğan rejiminin Bakanları Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül’e yaptırım uygulama kararını olumlu buluyor; alınan bu kararın rejimin siyaset,iş dünyası, bürokrasi ve yargıdaki tüm uzantılarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye yazdı.

Peki Tuna Bekleviç kimdir?

Güçlü Türkiye Partisi’ni (GTP) kurdu. AK Parti'den milletvekili adayı oldu fakat kazanamadı. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Tuna Bekleviç, 23 Ocak 1977 tarihinde Edirne’de doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ekonomi okudu. 2000'de Ekonomistler Platformu’nu kurdu. Bilgi Üniversitesi Mezunlar Cemiyeti'ni kurdu ve ilk dönem başkanlığını yaptı. 2007'de "Uluslararası Barış ve Demokrasi Forumu"nun (International Forum for Democracy and Peace) 3 yıl boyunca başkanlığını yaptı. 2006 yılı sonunda Güçlü Türkiye Partisi’ni (GTP) kurdu. Türkiye gazetesi köşe yazarlığı da yaptı.2011 Genel Seçimleri’nde AK Parti Edirne 2. Sıra Milletvekili adayı oldu ama seçilemedi. Aynı yıl dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın danışmanlığına atandı. 2013'te ise Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun danışmanlığını yaptı. Aynı yıldan beri Edirne Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir.