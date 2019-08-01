TÜMYAD’dan şehitlere vefa! Şehit Ferhat Gedik'i de unutmadılar

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Arif Gedik, Şehit Eren Bülbül’ü korurken şehit olan ağabeyi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in isminin duyurulmamasından duyduğu hüznü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Arif Gedik’in bu paylaşımının ardından harekete geçen Türk Milleti Yardımlaşma Derneği (Tümyad), faaliyette bulunan yardım tırlarından birine Şehit Ferhat Gedik’in adını verdi. Abi Arif Gedik ise, “Haberi duyunca çok duygulandım, söyleyecek bir şey bulamadım.” diye konuştu.

“Fotoğrafları görünce şok oldum!”

Ağabeyi Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in isminin yardım tırına verilmesi ve şehir şehir dolaştırılmasından duyduğu gururu yeniakit.com.tr’ye anlatan Arif Gedik şu ifadeleri kullandı: “Bir hayırsever, yaptığım paylaşımı görmüş ve Tümyad’ı haberdar etmiş. Bir gün telefonuma bazı fotoğraflar geldi. Sonra fotoğrafları atan kişiyi aradım ve ne olduğunu sordum. Tümyad derneği olduğunu söylediler. ‘800 koli yükledik, bu tırı muhtaçlara ulaştıracağız.’ dediler. Duyar duymaz çok duygulandım. Fotoğrafları gördüğüm zaman adeta şok geçirdim. Bana da sürpriz oldu. İsminin geçmesi, unutulmaması bizi duygulandırdı.”

“200’e yakın tırımızı şehitlerimiz adına yolladık”

Şehit Ferhat Gedik’in isminin yardım tırına verilmesi hakkında yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Tümyad Başkanı Toprak Salih Kılıç şöyle konuştu: “Afyon’da çeşitli hayır hizmetlerinde bulunan bir bayan var. Bu bayan bize ulaştı ve Arif Gedik’in şehit abisinin isminin duyurulmaması noktasındaki derdini dile getirdi. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük ve yardım tırlarımızdan birinin ismini ‘Ferhat Gedik’ koyduk. Tümyad derneği olarak insanların yardım amaçlı gönderdiği eşyaları toplayıp muhtaç kimselere ulaştırıyoruz. Tırlarımız belli noktalara gidiyor, orada muhtarlar aracılığıyla muhtaç kimselere yardım yapılıyor. 200’e yakın tırımızı şehitlerimizin adına gönderdik. Tamamen halkın yardımlarıyla oluşturduğumuz tırlarımızı göndermeye de devam edeceğiz. Hiçbir siyasi partiden veya başka oluşumlardan yardım almıyoruz. 5 bine yakın şehit ailemiz var. Kurban bağışlarını da şehit ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz.”