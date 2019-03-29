TÜMSİAD yönetiminden Rektör Gür’e ziyaret

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği(TÜMSİAD) Gaziantep Yönetim Kurulu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e ziyarette bulundu.

Göreve başlamaları nedeniyle Rektör Gür’ü makamında ziyaret eden Şube Başkanı Hüseyin Yıldırım, Başkan Yardımcıları Hakkı Kılıç, Serkan Hazır veAli Özekici’ninyanı sıra, Şube Sekreteri Buğra Kılıçkıran ile yönetim kurulu üyesi Enver Acun’un da katıldığı ziyarette, Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği yapmak istediklerini vurguladı. Başkan Yıldırım, “Şuanda400 civarında üyemiz var. Bu sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz. Gaziantep Üniversitesi ve sizi yakından takip ediyoruz. 15 Temmuz gibi sıkıntılı bir sürece rağmen üniversitemizin şehrimizle kucaklaşması yolundaki gayretlerinizi de takdirle karşılıyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür’de, TÜMSİAD Yönetimi ve üyelerini 11 - 12 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilecek olan Kariyer Zirvesine davet ederken, “107 ülkeden 4 binin üzerinde uluslararası öğrencimiz var. Bu gençler niye Gaziantep Üniversitesi’ne geliyor. Çünkü, huzur var. Üniversitemiz Dünya’nın en iyi bin üniversitesi arasında. Türkiye sıralamamız 14 - 15. Ama, olmamız gereken yer ilk 10. Türkiye’nin en fazla aktivite yapılan üniversitesi Gaziantep Üniversitesi” diye konuştu.

Ziyarette, TÜMSİAD Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Yıldırım Rektör Prof. Dr. Ali Gür’e bir plaket takdim etti.