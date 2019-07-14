TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe: “Milletimize yaşatılanları asla unutmayacağız”

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, 15 Temmuz darbe girişiminde millete yaşatılanları asla unutmayacak ve unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yapan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, bundan 3 yıl önce vatan evlatlarının ülkesine canı pahasına sahip çıktığını hatırlattı. Serçe açıklamasını şöyle sürdürdü; “İstikameti belli, binlerce yıllık kadim devlet geleneğine sahip bir milletin evlatlarıyız elhamdülillah. Ne imtihanları geride bırakarak, ne bedeller ödeyerek bu günlere geldik, nicelerinin tuzaklarını bozarak, kumpaslarını yıkarak var olduk, onlar boğmaya çalıştıkça bizler daha da güçlendik, birlikte daha da büyüdük. Eli kanlı terör örgütlerinin, uzantılarının ve işbirlikçilerinin oyunlarına karşı ‘söz konusu vatansa, gerisi teferruattır’ düsturu ile top yekün mücadele ettik ve canımız pahasına direndik. İşte buradan hareketle, gönül coğrafyamız ve mazlumlar için bir defa daha belirtmek istiyoruz ki; hain işgal girişiminin üçüncü yılında milletimize yaşatılanları asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Ebediyen kıyamda kalacak, yüreğimiz ay yıldız için çarpacak. Bir diriliş destanı olan 15 Temmuz’da ve vatan savunmasında rahmeti Rahmana kavuşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, gazilerimize de sağlıklı bir ömür dileriz.”