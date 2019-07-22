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TÜMSİAD Başkan ıGümüş, sanatçı Selahattin Alpay’ı ağırladı

Tüm Sanayici ve İş Adamları (TÜMSİAD) Derneği Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, 23.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:08
TÜMSİAD Başkan ıGümüş, sanatçı Selahattin Alpay’ı ağırladı

Tüm Sanayici ve İş Adamları (TÜMSİAD) Derneği Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivalinde sahne alan sanatçı Selahattin Alpay’ı ağırladı.


Festivalin Malatya’ya güzel bir heyecan kattığını gördüklerini söyleyen Gümüş, “Malatya’nın değerlerinin Türkiye ve dünya ile buluşması noktasında güzel bir çalışma oldu. Uzun bir aradan sonra Selahattin Gürkan Başkanımızın bu festivali tekrar hayata geçirmesi ve bunu yaparken de kendi değerlerini öne çıkarma noktasında ciddi bir gayret sarf etti. Bu da Malatya’mıza ciddi bir ekonomik katkısı oldu. Hem yurt dışından, hem yurt içinden birçok insanın fuar alanına geldiğini, fuara ilgi gösterdiğini gördüm. Dün akşam dışardan gelen yabancı plakalı araçlar vardı. Bu da şunu gösteriyor ki Malatya’nın tanıtılması noktasında, Malatya’ya dışardan gelen insanların Malatya ekonomisine güzel bir katkı sunduğunu düşünüyoruz. Ekonominin canlanması noktasında bu kayısı festivalinin iş dünyası olarak çok önemli olduğunun bilincindeyiz. İnşallah Selahattin Alpay gibi, Malatya’nın değeri olan, Malatya’nın tanıtımında büyük emekleri olan değerli abimizin bundan sonraki fuarların hepsinde olmazsa olmazı olur diye düşünüyorum. Bunu ümit ediyorum. İş dünyası olarak bizi sevindiren, bizi heyecanlandıran bir olay olacaktır. Bu festivali uzun zamandır yapmadılar, biz Selahattin Gürkan başkana seçim çalışmalarında gezerken, vatandaştan bu konuda çok talebi vardı. Vatandaş eğer seçilirseniz mutlaka bu festivali yapın diye sözleri olmuştu. Başkanımız da milletinin halkının bu talebine cevapsız kalmadı. Büyük bir borç altındaki belediye devir almasından sonra yine de büyük bir çaba, büyük bir gayret içerisinde bu festivali gerçekleştirdi. Belediyenin kasasından para çıkmadan, değerli iş dünyasının, iş adamlarının destekleriyle, sponsorlukları ile ve diğer STK’ların, Valiliğin desteği bir proje halinde bu yapıldı. İnşallah bundan sonra Malatya için daha güzel festivaller daha güzel günler olur ümidiyle teşekkür ediyorum. Slogan da güzel oldu. Güneşin Altın Yumurtası güzel bir slogan oldu. Sıfırdan yeni heyecan, yeni bir program, yeni bir festival, yeni bir algı, yeni bir anlayışla start verilmiş oldu. Bundan sonra kendi değerlerimize sahip çıkarak, kendi ekonomimizin yolunda olacağız inşallah” dedi.


Selahattin Alpay ise, “23. Kayısı festivali son 6 yıldır yapılmamıştı. Bence bu 6 yılın dünyanın yüzde 70 kayısı üretiminin yapan bir ilde bu festivalin yapılmaması ben bağnazla özdeşleştirebilirim. Çünkü pırlantanız var, pırlantanızı göğsünüzün içine saklamışsınız, kimsenin haberi yok, Türkiye’nin haberi yoktur, dünyanın haberi yoktur. Allah’ın bize böyle bize özel, bir Malatyalının özelinde böyle bir nimeti değerlendirmemek hakikaten kendi şahsım adına söylüyorum, gerçekten üzücü. Ama bu 23. Kayısı festivali sayın başkanımız Selahattin Gürkan’ın bu özel teşebbüsü ile hiç olmazsa bu 6 yılda yapılmadan tekrar gündeme getirmesi, bu üzerimizdeki tozu atıp, Türkiye’nin dünya standartlarına yükseltmek bence elimizdeki en güzel değerleri böylece yansıtmış oluruz. Biz sadece ekonomide değil, tarihi boyutlarda bir ilimiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:08
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