TÜMŞAD yönetimi Rektör Turgut ile bir araya geldi

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve derneğin yönetim kurulu üyeleri Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’u makamında ziyaret etti.

Başkan Erdengi ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adıyaman Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Başkan Erdengi, Rektör Turgut’un vatanını, milletini ve bayrağını seven bir insan olarak tanıdıklarını, çalışmalarını da bu doğrultuda yürüteceğinden emin olduklarını söyledi.

Erdengi, “Hemşerimiz Rektör Turgut, başarılı hekimlik kariyeri, yardımseverliği ve alçak gönüllülüğü ile göğsümüzü her daim kabartmıştır. Yeni görevinde önemli çalışmalara imza atacağından hiç şüphemiz yok. İnşallah Adıyaman Üniversitesi kendisinin gelişiyle birlikte yepyeni bir kimlik kazanır. Hocamızın şehitlere, gazilere ve Türk Bayrağına olan sevgisi ve saygısını çok iyi biliyoruz. Bizler de dernek olarak her zaman destekçisi olacağız” dedi.

Rektör Turgut ise Başkan Erdengi ve ekibine teşekkür ederek, “Bizim yanımızda şehitlerimizin, gazilerimizin ve bayrağımızın her zaman her koşulda ayrı bir yeri vardır. Onlar bizim kutsalımızdır. Kendileri için bizlere düşen her türlü göreve hazırız. Bu güzel camianın desteğini yanımızda hissetmek bizlere güç veriyor” diye konuştu.

Ziyaret sonrasında TÜMŞAD Başkanı Erdengi tarafından Rektör Turgut’a Türk Bayrağı amblemli plaket hediye edildi.