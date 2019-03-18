TÜMŞAD Başkanı Erdengi’nin 18 Mart mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı yayımladı.

TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, I. Dünya Savaşı’nın gelişimi içinde yer alan Çanakkale Muharebeleri, bu savaşın yalnız bir parçası değil, başlı başına muazzam bir olay ve dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Başkan Erdengi, “Tarih,tarih olalı böyle bir savunma muharebesi kaydetmemiştir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar küçük bir yarım ada üzerinde bir milyona yakın bir insan kitlesinin kullanıldığı görülmemiş ve duyulmamıştır.Çanakkale Muharebeleri , Mehmetçik için bir saygı ve şükran buketi olmuştur. Çanakkale müdafaası yapılmış ve kazanılmıştır.

Görev, orada savaşan komutan ve askerler için bitmiştir. Ancak bizler için yeni başlamaktadır. Herkes şunu çok iyi bilsin ki Çanakkale topraklarında kanlarını akıtanlar ölmek için ölmedi. Şehitleri büyük yapan onların ölümleri değil , ölüm sebepleridir. Şehitlerimiz hep bu tarih , bu namus ve bu vatan için bizler için öldüler.

Ülkemizin bu kutsal toprakları , tarihe sığmayan şanlar , ölümden korkmayan canlar , bayrağımıza renk veren kanlar sayesinde vatan olmuştur. Bugün üzerinde yaşadığımız bu toprakların her karışı şehitlerimizin kanları ile yoğrularak kazanılmıştır. Ecdadımız bu kutsal varlıkların ve kavramların korunmasını , savunmasını ve ilelebet devamını bizlere görev olarak emanet etmişlerdir.

Bugün , vatanımızın ve milletimizin istiklali ve bölünmezliği uğruna canlarını seve seve vererek , şehitlik mertebesine ulaşmanın mutluluğu içinde yatan aziz şehitlerimizi anmak ve hatırlamak , onların ebedileşen hatıraları önünde eğilmek, Türk Milletinin ölümsüzlüğünü bir kez daha dünyaya haykırmak , bizler için kaçınılmaz bir görevdir” ifadelerine yer verdi.