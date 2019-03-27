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Tümgeneral İlbaş’tan Kaymakam Türkmen’e ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hamza Türkmen’i makamında ziyaret etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:18
Tümgeneral İlbaş’tan Kaymakam Türkmen’e ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hamza Türkmen’i makamında ziyaret etti.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çatak’a gelen Tümgeneral Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Levent Akay, Kaymakam Türkmen’i makamında ziyaret etti. Kaymakam Türkmen, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgeye ait ceviz ağacından yapılan saati Tümgeneral Hacı İlbaş’a hediye ederken, İlbaş ise Kaymakam Türkmen’e plaket verdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:18
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