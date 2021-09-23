Tümgeneral Hakan Öztekin kimdir? Hakan Öztekin görevi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 127 general ve amiralin görev yerleri değişmişti. Görev yeri değişen komutanlar arasında Tümgeneral Hakan Öztekin de vardı. Tümgeneral rütbesiyle yönetilmek üzere oluşturulan Barış Kalkanı Komutanlığı, Türkiye’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekât bölgelerinde icra ettiği operasyonların ardından bölgede güvenlik ve barışın devamını sağlamak üzere yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu tek merkezden sağlayacak.

Hatay-Antakya’daki Serinyol’da konuşlanan Barış Kalkanı Komutanlığı’nın başına ‘bordo bereli’ bir isim getirildi. 3. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tümgeneral Hakan Öztekin, Barış Kalkanı Komutanı olarak atandı. Öztekin, Barış Kalkanı Komutanı olarak atanmadan önce 3. Özel Kuvvet Tugay Komutanı olarak görev yapıyordu.