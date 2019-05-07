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TÜMBİFED üyeleri iftarda bir araya geldi

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları federasyonu (TÜMBİFED) üyeleri iftar programında bir araya geldi.

07 Mayıs 2019 Salı 22:30
TÜMBİFED üyeleri iftarda bir araya geldi

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları federasyonu (TÜMBİFED) üyeleri iftar programında bir araya geldi.


TÜMBİFED üyeleri, düzenlenen iftar programında buluştu. Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen iftar programına, 40’a yakın il federasyon dernek başkanları, değişik üniversitelerden 30’a yakın profesör, bürokratlar, sanayi ve iş insanları katıldı. Programda Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı tarafından dua okundu. Ardından TÜMBİFED federasyonunun kuruluşu ve faaliyetleri ile ilgili salondakilere bir tanıtım filmi gösterildi.



“Ülkemiz için faydalı işler yapan insanların yanında yer almak birinci önceliğimiz”


İftar programında bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, ”Ramazan ayının tüm Türk İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Kadir Gecenizi de şimdiden kutluyorum. TÜMBİFED olarak iftar yemeğinde spor camiasının önde gelenleri, değerli akademisyenlerimiz, iş ve bürokratlarla bir araya geldik. Çok mutluyuz. Çok değerli bir topluluğu ağırladık burada, kıymetli biri iftar yemeği verdik. Dualarla açtık, dualarla kapadık. Bir sosyal toplum kuruluşu olarak bünyemizde 7 adet dernek bulunuyor. TÜMBİFED olarak sosyal toplum bilincini artırmak ülkemiz için faydalı işler yapan insanların yanında yer almak birinci önceliğimiz oluyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 22:30
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