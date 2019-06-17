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TÜMBİFED ‘Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’ sahiplerini buluyor

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’nun (TÜMBİFED)’in düzenlediği ‘Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’ yarın akşam İstanbul’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:24
TÜMBİFED ‘Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’ sahiplerini buluyor

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’nun (TÜMBİFED)’in düzenlediği ‘Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’ yarın akşam İstanbul’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.


TÜMBİFED’in akademik komisyonu tarafından belirlenen ödüller 18 Haziran akşamı Dedeman İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.


Bünyesinde birçok derneği barındıran ve son dönemlerde hem sosyal kampanyaları hem de çalışmalarıyla adını duyuran TÜMBİFED yeniden önemli bir amaç için bir araya geldi. Kendi alanlarında uzman 25 profesörden oluşan TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu aylarca süren çalışmaları sonucunda önemli çalışmalarıyla insanlık adına katkı sağlayan projeleri ödüllendirecek. Farklı kategorilerde birçok ödülün dağıtılacağı gecede sanat, spor ve akademi camiasından birçok isim katılacak.


TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge , “Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’nun en önemli varlığı, değerli üyeleri ve üyelerinin toplumda yerine getirdikleri katkı sağlamayı amaçlayan projeler olduğunu söyledi.


Bilge, “ Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’yle sadece proje yapmak için değil bizimle aynı amaç adına önemli çalışmalar yapan kişileri bir kez daha hatırlamak ve ödüllendirmek için bir araya geleceğiz” dedi.


Dilay Korkmaz’ın sunuculuğunu yapacağı gece hazırlıklarına 6 aydır detaylı bir şekilde çalışan TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu üyeleri adına açıklama yapan Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu ise, “Başarının, çalışmanın ve üretmenin ödüllendirilmesi, uygarlığın gelişmesine ve insanın mutluluğuna katkıda bulunacaktır. İyinin ve doğrunun yüceltilmesi ancak bu değerlerin ödüllendirilmesi sayesinde mümkün olur. Bizler Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu üyeleri olarak aylardır detaylı çalışmalarımızın sonucunda en isabetli kararı vermek adına büyük bir emek verdik. Umarım yarın gece de birçok başarılı kişinin çalışmaları bir kere daha hatırlayacak ve böyle bir çalışma neticesinde gururla geceyi bitireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:24
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