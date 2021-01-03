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Gündem Tümamiral Cihat Yaycı Paşa “Ülke Gündemi”nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayacak
Gündem

Tümamiral Cihat Yaycı Paşa “Ülke Gündemi”nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayacak

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”ne konuk oluyor. “Yunanistan Türkiye’yi işgal etmek istiyor” çıkışında bulunan Cihat Yaycı canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:45:00 -
Tümamiral Cihat Yaycı Paşa “Ülke Gündemi”nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayacak

MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA 

Yunanistan ve FETÖ’nün hedefindeki BAU DEGS Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündemdeki önemli konu başlıklarına ilişkin soruları yanıtlayacak. 

“Ülke Gündemi” bu akşam 20.00’da yeniakit.com.tr’de

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’nın konuk olacağı “Ülke Gündemi” bu akşam saat 20.00’da yeniakit.com.tr ekranlarında.

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Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=hCazBkaK0zU&feature=youtu.be

 

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