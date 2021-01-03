Tümamiral Cihat Yaycı Paşa “Ülke Gündemi”nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayacak
Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”ne konuk oluyor. “Yunanistan Türkiye’yi işgal etmek istiyor” çıkışında bulunan Cihat Yaycı canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayacak.
MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA
Yunanistan ve FETÖ’nün hedefindeki BAU DEGS Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündemdeki önemli konu başlıklarına ilişkin soruları yanıtlayacak.
“Ülke Gündemi” bu akşam 20.00’da yeniakit.com.tr’de
Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’nın konuk olacağı “Ülke Gündemi” bu akşam saat 20.00’da yeniakit.com.tr ekranlarında.
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