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Şişli'de tüm yollar tutuldu! Sokaklar didik didik aranıyor!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe başta olmak üzere tüm sokak ve caddelerde başlatılan genel asayiş uygulaması saat 18.00'a kadar sürecek.

08 Temmuz 2018 Pazar 16:19
Şişli'de tüm yollar tutuldu! Sokaklar didik didik aranıyor!

Şişli'de Kuştepe mahallesi başta olmak üzere tüm sokaklar ve yollar tutuldu. Özel Hareket Şubesi ekipleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda tüm sokaklar didik didik aranıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe başta olmak üzere tüm sokak ve caddelerde genel asayiş uygulaması başlatıldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ VE POLİS HELİKOPTERİ DE GÖREVDE

Şişli'de 15.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak olan genel asayiş uygulamasında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de görev alacak.

TÜM SOKAKLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Genel asayiş uygulaması kapsamında, önceden belirlenen bazı işyeri ve adresler ile tüm cadde ve sokaklarda didik didik aranıyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 16:19
  1. Şİşli
  2. Genel Asayiş Uygulaması

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