Beslenme sisteminde genellikle ara öğünlerde tüketilmesi gereken bu detoks sularını, özellikle uzman danışmanlığında tüketmek önemli.

Tüm yağı yaktıran detoks tarifi

Yeşil içecek önerileri:

2 salatalık, 2 yeşil elma, 6-8 yaprak kale bitkisi, yeşil yapraklı sebzeler (karalahana/pazı). Tüm malzemeler meyve sıkacağından geçirilerek sıvı hale getirilir.

-1 avuç maydanoz, yeşil yapraklı sebze, 6-8 yaprak kale bitkisi

-2 avuç ıspanak, 1 salatalık, 1 adet yeşil elma, 6 yaprak kale bitkisi, 1 adet kabuksuz limon

-1 salatalık, 2 adet kereviz sapı, yarım kabuksuz limon, ufak parça taze zencefil, 1 adet yeşil elma

Kırmızı içecek önerileri:

-1 pancar, 1 adet elma

-3 adet havuç, 3 su bardağı yeşil sebze, ufak parça zencefil, kırmızı lahana

-1 havuç, yarım kabuksuz limon, 3 kereviz sapı, 1 kabuksuz portakal, 1 avuç fesleğen yaprağı

-2 dilim karpuz, 1 avuç fesleğen, 1 lime limon

En iyi detoks malzemeleri hangileridir?

Detoks malzemelerini seçerken tazeliğinin yanı sıra besin değerlerini ve lezzetlerinin birbiriyle uyumunu gözetmek oldukça önemlidir. Böylece kendinize uygun en iyi detoksu tam da damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. İşte kullanabileceğiniz bazı malzemeler;

Hindistan cevizi suyu: Sade ve temiz suyun yanı sıra hindistan cevizi suyu da detoks karışımlarınızda kullanabileceğiniz en iyi lezzetler arasında yerini alır. Hem düşük kalori ve karbonhidrata sahip olması ve neredeyse yağsız olması, hindistan cevizi suyunu en ideal seçeneklerden biri haline getirir. Üstelik hem gereken nem desteğini sağlarken enerji vermesi de gün içerisinde aradığınız canlılığı sağlayabilir.

Ispanak: Magnezyum, omega-3 yağ asidi, demir, vitamin ve minerallerin yanı sıra güçlü antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan ıspanaklar, detoks içeceklerin baş kahramanıdır denilebilir. Üstelik nötr bir tada sahip olması sayesinde diğer meyveler ve malzemeler ile de güçlü bir birliktelik sağlar. Yoğun lif içeriği ve iltihap önleyici yapısı sayesinde bağışıklığınızı da güçlendiren bu sebzeyi hemen her detoks karışımına kolaylıkla dahil edebilirsiniz.

Pancar: Potasyum, magnezyum, demir, bakır, C vitamini ve lif yönünden oldukça zengin olan pancar, yoğun besin değeri ile detoks sularında aradığınız besleyiciliği sunar. Detoks karışımlarında kullanmak için çiğ pancarı rendelemek en iyi seçeneklerden biri olacaktır. Hafifçe buharda pişirmek de daha lezzetli bir detoks karışımı da sunabilir.

Elma: Günlük tüketilen tek bir elma bile birçok hastalıktan koruyan önemli bir destekçidir. İçeriğindeki pektin sayesinde bağırsakları temizler, kan şekerini düzenler. Kanserden diyabete kadar birçok hastalık için önleyici bir yapıya sahip olan elma, aynı zamanda kabuğundaki yoğun lifler sayesinde cildinizi de ışıl ışıl yapacaktır. Bu nedenle detoks karışımlarınızı hazırlarken kabuklarını da dahil etmeyi unutmayın.

Kırmızı meyveler: Çilek, böğürtlen, ahududu veya yaban mersini. Tüm bu meyveler, hem yoğun bir besin içeriği hem de büyük bir lezzet dokunuşu sunar. Yoğun C vitamini içeren bu meyveler, aynı zamanda omega-3 yönünden de zengindir ve mineral desteği konusunda da büyük fayda sağlarlar. Göz sağlığı, kas gelişimi ve kandaki iltihapla mücadele etmek için gerekli olan antioksidan sayesinde eşsiz bir karışım oluşturur. Ayrıca lif yönünden zengin olmaları da sindirimi iyileştirmek konusunda onları, önemli bir yardımcı kılar. İstediğiniz mevsimde ister taze ister dondurulmuş olarak kullanabilirsiniz.

Ananas: İçeriğindeki bromelain adlı enzim, C vitamini içeriği ile birlikte gücünü artırır ve solunum tıkanıklığını, yoğun öksürük krizlerini, burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur. Üstelik vücuttaki toksinleri temizlemek ve vücuttaki ödemi atmak için en iyi besinlerden biridir. Böylece detoks karışımına dahil ettiğiniz bu meyve, hem harika bir tat hem de kilo verme sürecine destekleyici bir besin haline gelir.

Limon: Tüm dünyanın en sevilenlerinden biri olan limon, salatalardan içeceklere her şeye yoğun bir lezzet katar. Üstelik yoğun C ve B vitamini içeriği, antioksidan bir destek sağlar. İçeriğindeki sitrik asit ise sindirimi düzenler, askorbik asit kansere neden olan serbest radikallerle savaşır. Üstelik limon kabuklarının antioksidanlar yönünden oldukça zengin olması nedeniyle uzmanlar, onları karışım içerisine dahil etmeyi unutmamayı öneriyor.

Kırmızı Biber: Bir tutam kırmızı biber, detoks karışımları için farklı bir lezzet sağlarken aynı zamanda detoks etkisine üst bir düzeye taşır. En güçlü detoks besinlerinden biri olan kırmızı biber, toksinlerin atılmasını kolaylaştırmak için vücudu ısıtan bir süreç izler. Doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra en iyi mantar önleyicilerinden biridir. Üstelik güçlü bir bağışıklık sistemi sunar. Yağ yakmaya yardımcı olması da detoks karışımlarınızı, fit bir vücut için ihtiyaç duyduğunuz en iyi içeceğe dönüştürür.

Brokoli: İçeriğindeki glukosinolat adı verilen madde, brokoliyi vücuttaki toksinlerle baş etmek için en iyi gıdalardan biri haline getirir. Antioksidan, flavonoid, karotenoid, omega-3 ve mineraller yönünden oldukça zengin olan brokoli, tek başına bir bağışıklık cephanesi gibi işlev görür. Bu içerikleri sayesinde iltihaplanmaya karşı savaşır, kandaki oksijen seviyesini artırır ve sindirimi iyileştirir.

Detoks çayı nasıl yapılır?

1 litre kaynattığınız suyun içerisine 9 adet adet karanfili atın. Daha sonra, içerisine 2 adet çubuk tarçın ve yarım kabuğu soyulmuş limonu ekleyin. 45 dakika demlendikten sonra süzün. Çayınız tüketilmeye hazır hale gelecektir. Unutmayın, detoks çaylarının asıl amacı kilo vermek değil, vücuttaki toksinleri atmaktır.

Detoks çayı ne zaman içilmeli?

Beslenme uzmanlarının tavsiyeleri göz önüne alındığında detoks çayları genel olarak sabah uyandıktan itibaren ve geceleri uyumadan önce tüketilmesi gerektiğini söylüyor. - Bu sayede gece yatmadan önce çayın sakinleştirici etkilerinden faydalanılması artacak ve uyku sürecinde iken vücut toksinleri temizleyecektir.