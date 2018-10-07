Tüm uyarılara rağmen KPSS'de yine aynı görüntüler!

KPSS Ortaöğretim Sınavı tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da yapıldı. Memurluk hayalleri kuran adaylar sabah saatlerinde sınav giriş belgesi ve kimlikleriyle sınava girecekleri salonlara geldi. Polis ekiplerince üst aramaları yapılan ve görevliler tarafından kimlikleri kontrol edilen adaylar sınav salonlarına alındı. Saat 10.00'u gösterdiğinde sınav salonlarının kapıları kapatıldı. Bazı adaylar son anda sınava yetişirken bazı adayları ise 15 dakika kuralı gereği kapıların kapatılması nedeniyle sınava alınmadı. Sınava alınmayan adaylar görevlileri uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Memurluk hayalleri 1 dakikayla biten adaylar büyük üzüntü yaşadı. Nüfus cüzdanı yerine ehliyetle gelenlerde görevliler tarafından sınava alınmadı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar 120 soruyu çözmek için ter dökerken ailelerde sınav salonlarının bahçelerinde çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.