Tüm ülkede alarm verildi! Aynı gün içinde 2 terör saldırısı: Yaralılar var

Başkent Tunus’un merkezinde çifte intihar saldırısı gerçekleştirildi. İlk saldırıda bir polis aracı hedef alındı. Başkent Tunus’un merkezindeki Charles-de-Gaule caddesindeki Fransız Konsolosluğu yakınlarında bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 3 polis memurunun ve 2 sivilin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, bir saldırganın polis aracının önünde kendini havaya uçurduğunu söyledi.

İkinci saldırı!

Tunus İçişleri Bakanlığı, polis aracına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından terörle mücadele birimi binasına da intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı.

Saldırılarda toplam 9 kişi yaralandı

İçişleri Bakanlığı, iki ayrı saldırıda altısı polis toplam dokuz kişinin yaralandığını duyurdu.

Televizyon yayın istasyonu hedef alındı

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Gafsa kentinde kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganlar televizyon yayın istasyonunu hedef aldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gafsa'da yer alan Orbata Dağı'ndaki televizyon yayın istasyonuna sabaha karşı 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırının, diğer iki saldırıyla bağlantısı olup olmadığına ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.