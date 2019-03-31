Tüm Türkiye'de sandıklar kapandı, sayım yapılıyor

Türkiye'de 57 milyon 58 bin 636 seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Doğu illerinde saat 16.00'da sona eren oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tüm Türkiye'de sona erdi.

Seçmen, kurulan 194 bin 390 sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçti.

Seçimlerde, "Cumhur İttifakı" adı altında AK Parti ve MHP 51 ilde, CHP ve İYİ Parti de "Millet İttifakı" çatısı altında yine 51 ilde seçime giriyor. Büyük Birlik Partisi 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekliyor. 30'u büyükşehir, 81 il, 922 ilçe ve 386 beldede 8 bin 270 adayın yarışacağı seçimlerde, vatandaşlar 5 yıl görev yapacak 1389 belediye başkanını belirleyecek.

Türkiye genelinde saat 17:00 itibari ile sandıklar kapandı, ilk sonuçlar gelemeye başladı. Seçim yasakları biter bitmez gelen ilk sonuçlar yeniakit.com.tr'de olacak.