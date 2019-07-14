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Tüm Türkiye’de aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

Kuşadası Polisi’nin turizm sezonu boyunca Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktaları ile şehir merkezi ana arterlerinde gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 18:25
Tüm Türkiye’de aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

Kuşadası Polisi’nin turizm sezonu boyunca Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktaları ile şehir merkezi ana arterlerinde gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor. Son olarak yapılan denetimlerde tüm Türkiye’de 21 ayrı suçtan 49 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Davutlar girişindeki uygulama noktasında yaptıkları denetimler sırasında içinde 5 kişi bulunan bir otomobil dur ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri kısa bir kovalamacanın ardından aracı durdurmayı başardı. Araçta arama yapılacağı sırada arka koltukta oturan bir kişi kaçmaya çalışırken, kısa sürede yakalandı. Yapılan sorgulamada Araçtaki T.G., E.H. ve D.D. isimli şahısların arama kaydının bulunmadığı, E.İ. isimli kişinin ise " Kullanmak için Uyuşturucu veya UyarıcıMadde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak" olmak üzere üç (3) ayrı suçtan arandığı belirledi. Yapılan bir diğer sorgulamada ise araçtan kaçmaya çalışırken yakalanan Ö.Z. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında sol arka cebinde bulunan sigara paketinin arka naylon kısmında beyaz sigara jelatinine sarılı bir fişekkristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, söz konusu kişinin "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan (2) ayrı , Mala Zarar Verme suçundan (6) ayrı, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına alınan Eşya hakkında Hırsızlık suçundan beş (5) ayrı,Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan, Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık suçundan (2) ayrı, Nitelikli olarak Konut Dokunulmazlığı İhlal suçundan,Görevi Yaptırmamak için Direnme suçundan Hakaret suçundan, Silahlı Yağma Suçundan (2) ayrı olmak üzere toplamda 21 ayrı suçtan arandığı ve hakkında49 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.


Bu arada, araçta yapılan aramada ise Ö. Z. isimli şahsın kazarken attığı sigara şeffaf kabı içerisinde 19adet alüminyum folyaya sarılı kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, ayrıca araç arka koltuk üzerinde bir adet adet alüminyum folyaya sarılı içerisinde kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde olmak üzere toplam 21 fişek ele geçirildi. Polis tarafından yakalanan 5 kişi gözaltına alınarak, işlemler için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


- Kuşadası Polisi denetimlerde aranan 3 kişiyi daha yakaladı


Bu arada, Kuşadası Polisi’nin uygulama noktalarında ve şehir merkezinde yaptığı denetimlerde aranan 3 kişi daha yakalandı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve infaz Büro Amirliği görevlileri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Meteoroloji kavşağında durumundan şüphelenilenA. C. isimli şahsın yapılan sorgulamasında " Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak" suçundan aranma kaydının bulunduğu,Barış Sokak’da durumundan şüphelenilenS. Ş. isimli şahsın yapılan sorgulamasında "Uyuşturucu madde kullanmak suçundan" arandığı belirlenerek, gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. isimli şahısı da yapılan fiziki takip sonucunda Hacifeyzullah Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde yakaladı. Yakalanan her üç zanlı da gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:25
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