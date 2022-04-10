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Oruç Tüm Türkiye genelinde uygulanmalı! 600 yıldır o köyde davul ve zurna çalınmıyor!
Oruç

Tüm Türkiye genelinde uygulanmalı! 600 yıldır o köyde davul ve zurna çalınmıyor!

Bursa’nın Dedeler köyünde Ramazan ayının ruhuna en uygun şekliyle davul ve zurna uygulaması yapılıyor. Köyde Selahaddin Buhrani Hazretlerine saygı nedeniyle 600 yıldır davul ve zurna çalınmıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 10:05:00 -
Tüm Türkiye genelinde uygulanmalı! 600 yıldır o köyde davul ve zurna çalınmıyor!

Keles ilçesinin Dedeler köyü sâkinleri tam 600 yıldır Ramazan ayında ve başka günlerde davul çalmıyor. 1400'lü yıllarda Rumları irşât etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor. Dedeler sâkinleri, Selahaddin Buhârî Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır davul çalmıyor.


Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor. 600 yıldır devam eden davul çalmama geleneği Dedeler köyünde bu yıl da devam ediyor.


Kendisi de Dedeler köyünden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin kabri var bu türbeye saygı olması için köyde hiç bir şekilde davul çalınmıyor. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor" dedi.


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Yorumlar

Abdullah Murat

Davul çalmamanın sebebi türbeye saygı olmamalı. Onun delili zaten islamda mevcuttur araştırılırsa zilsiz def olduğu ortaya çıkar yusuf islamında ilk etapta uyguladığı buydu sanırım. Bunun haricindeki üflememli yada vurmalı çalgılarda Bizzat Allaha saygı ve ondan sakınma takva gereği uzak durulur. Öncelikle yaşayan hayattaki müminler bunun haricinde davacı dahi olabilir. Buda islam ülkesi için geçerlidir.
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