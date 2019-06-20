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Tüm tıbbi cihazların ham maddesinin Türkiye’de üretilmesi için harekete geçildi

Tüm tıbbi cihazların ham maddesinin Türkiye’de üretilmesi için harekete geçildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:23
Tüm tıbbi cihazların ham maddesinin Türkiye’de üretilmesi için harekete geçildi

Tüm tıbbi cihazların ham maddesinin Türkiye’de üretilmesi için harekete geçildi. Ankara’da 29 Haziran’da yapılacak "Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı"nda Türkiye’nin milli tıbbi cihaz üretiminde yaptığı son Ar-Ge çalışmaları başta olmak üzere genel sağlık sigortası, sağlık ürünleri ihracat artışı gibi sağlıkta öne çıkan konu başlıkları geniş bir katılımla ele alınacak.


Ülke çapında tüm yerli ve milli tıbbi cihaz sanayiinin alanında ve konusunda uzmanları ile sağlık sektörünün tıbbi cihaz alanındaki paydaşlarının bir araya geleceği "Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı"ndasektörün stratejisi ve Ar-Ge faaliyetleri değerlendirilecek. RD Global Genel Merkez’de yapılacak toplantıya 81 ilden sağlık profesyonelleri ve uzmanlardan oluşan geniş bir heyet katılacak. Türkiye’de üretilmeye başlanan yeni tıbbi cihazlar, yenilikçi fikirlerin tartışılacağı toplantıda 81 ilden gelen heyet, gelecek dönemlerde üretilebilecek tıbbi cihazların hangi tarzda ve ne şekilde yenilikçi olabileceğini, tamamen yerli ve milli, gelişime açık bir biçimde üretilip ileri teknolojiler ile geliştirilebileceğini de değerlendirecek ve karara bağlayacak.



Tüm tıbbi cihazların ham maddesi Türkiye’de üretilecek


Katılımcı heyet ve sektörün diğer profesyonelleri ile birlikte bir çalıştay düzenlenerek, Türkiye’de üretilen ve üretilmesi planlanan tıbbi cihazlar için ihtiyaç duyulan ham madde ve diğer malzeme ve ihtiyaçlarının tedariki, devlet ile üreticiler arasındaki işbirliği ve destek programlarının geliştirilmesi, ürün tedarik zincirinin oluşturulması ve faaliyette olan kamu hastanelerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili izlenecek stratejiler belirlenecek. Tıbbi cihaz piyasasının nabzı yoklanacak ve sağlık paydaşları ile birlikte yol haritası belirlenecek.



Genel sağlık sigortasının geri ödeme ve eşleştirme politikaları ele alınıyor


Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, tıbbi cihaz ve ilaç üretim uygulamaları eğitimlerinin hızla devam ettiğini belirterek, "Bu toplantıda yerli üretim kaynaklarımızın stratejisini ihracat programları dışında Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün geri ödeme ve özellikle eşleştirme politikaları değerlendirilecektir" dedi.


Ürün ağaçlarının ve kodlarının araştırılacağı toplantıda yerli üretim istikrarı ile ilgili konuların değerlendirileceğini, ülkemizde yeni geliştirilen tıbbi cihazların lansmanlarının da yapılacağını vurgulayan Dinç, program sonrasında sonuç belgesi raporu oluşturulacağının altını çizdi. Dinç sözlerine şöyle son verdi:


"Toplantı boyunca 81 ilden gelen heyete çeşitli tıbbi cihazların üretim sahaları organizasyonlar ile tanıtılacak. 2019-2020 hedefleri dahil olmak üzere Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Sağlık Bakanlığının ve Sosyal Güvenlik Kurumunun takip ettiği 2023 yılı vizyonu doğrultusunda yürütülebilecek uygulamalar ayrıca belirlenip tartışılacak. Türkiye’de tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren tüm uzman ekip bu programda bir araya gelecek."

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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