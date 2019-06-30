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“Tüm tarafların hatalarını itiraf ettiği yeni bir Sudan istiyoruz”

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan:- “Tüm tarafların, Ulusal Kongrenin ve diğer partilerin Sudan halkına karşı yaptıkları hataları itiraf ettikleri yeni bir Sudan istiyoruz"

30 Haziran 2019 Pazar 00:46
“Tüm tarafların hatalarını itiraf ettiği yeni bir Sudan istiyoruz”
HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, özgürlük, barış, adalet ve eşitliğin hakim olduğu yeni Sudan’ın inşası için çalıştıklarını söyledi.

Başkent Hartum’un Umdurman kentine bağlı Umbada bölgesinde halka seslenen Burhan, “Tüm tarafların, (devrik lider Ömer el-Beşir’in lideri olduğu eski iktidar partisi) Ulusal Kongrenin ve diğer partilerin Sudan halkına karşı yaptıkları hataları itiraf ettikleri yeni bir Sudan istiyoruz. Gençlerin öncülük ettiği yeni Sudan’ı kurmak için tüm taraflarla müzakere yürüteceğiz. İktidarı Sudan halkının razı olduğu seçilmiş bir hükümete devredeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Özgürlük, barış, adalet ve eşitliğin hakim olduğu yeni Sudan’ın inşası için çalıştıklarını belirten AGK Başkanı Burhan, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ve diğer siyasi partilerle hızlı uzlaşı sözü verdi.

Burhan, varoşların, devrimin gerçek sahipleri olduğunu dile getirerek, kenar mahallelerin elektrik, sağlık, eğitim ve temiz suya ulaşmalarının en temel hakları olduğunu, bu hizmetleri kolaylaştıracaklarını ifade etti.

Burhan’a AGK Sosyal Komite Başkanı Tayyar Salahuddin Abdulhalık, Siyasi Komite Başkanı ve AGK Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi İbrahim ve Hartum Valisi Ahmed Abdun Hamad eşlik etti.
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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 00:46
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