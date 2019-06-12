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Tüm sürücülere çağrı: "Anlayışlı ol, hayata yol ver"

Trafikteki şiddete ve yol kavgalarına dikkat çeken İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İçişleri Bakanlığı’nın “Biz Trafikte de Aileyiz” sosyal sorumluluk projesine dikkat çekti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:28
Tüm sürücülere çağrı: "Anlayışlı ol, hayata yol ver"

Trafikteki şiddete ve yol kavgalarına dikkat çeken İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İçişleri Bakanlığı’nın “Biz Trafikte de Aileyiz” sosyal sorumluluk projesine dikkat çekti. Anık, “Saygı ve nezaketi tüm yollara hakim kılalım. Birbirimizi kırmayalım, yaşatalım” mesajı verdi.


İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, trafik şiddetine karşı çağrıda bulundu. Anık, kazalar kadar yol verme tartışmalarının da yaşamı tehdit ettiğine, öfkesine hakim olamayan sürücülerin kavgaya tutuştuğuna işaret etti. Anık, silahların ve bıçakların çekilip trafik cinayetlerinin de işlenebildiğini ifade ederek, “Hepimizin amacı bir yerden bir başka yere ulaşmak. Kimse, biriyle tartışayım düşüncesiyle direksiyon başına geçmiyor; ancak seyir halindeyken çıkan küçücük anlaşmazlıklar büyük kavgalara dönüşüp ocakları söndürebiliyor” dedi.


İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kurallara riayet, hoşgörü ve nezaket mesajı verdi. Anık, bu amaçla İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütülen “Biz Trafikte de Aileyiz” sosyal sorumluluk projesine dikkat çekti ve şöyle konuştu:


"Yola çıkma amacımızın birileriyle kavgaya tutuşmak olmadığını, gitmek istediğimiz yere ulaşmak olduğunu aklımızdan çıkarmaz isek her şey çok farklı olacaktır. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kusurlarımızı, dikkat, nezaket ve toleransla ortadan kaldırabiliriz. Birbirimize yol vermek kimseye bir şey kaybettirmez, aksine yol vermemekte direnip bir de tartışırsak kaybederiz. Saygı ve nezaketi tüm yollara hakim kılalım. Birbirimize ve hayata yol verelim."

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:28
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