Tüm pürüzler giderildi... Fenerbahçe transferi tamamladı Fenerbahçe uzun süredir gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Sırp yıldız Aleksandar Kolarov'un transferi için tüm pürüzleri giderdi.

Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferi için pürüzleri giderdi. Anlaşma tamamlandı.

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