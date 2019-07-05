Tüm pürüzler giderildi... Fenerbahçe transferi tamamladı
Fenerbahçe uzun süredir gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Sırp yıldız Aleksandar Kolarov'un transferi için tüm pürüzleri giderdi.
05 Temmuz 2019 Cuma 15:21
Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferi için pürüzleri giderdi. Anlaşma tamamlandı.
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