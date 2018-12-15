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"Tüm Müslümanların buradan (İsrail-Filistin) ayrılmasını tercih ederim"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu: -"Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim"

15 Aralık 2018 Cumartesi 21:27
"Tüm Müslümanların buradan (İsrail-Filistin) ayrılmasını tercih ederim"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, bölgeye barışın gelmesi için tüm Yahudilerin veya da tüm Müslümanların İsrail-Filistin topraklarından tamamen ayrılması gerektiğini dile getirerek, kendisinin Müslümanların söz konusu topraklardan gitmesini tercih ettiğini söyledi.

Oğul Netanyahu, Facebook hesabından paylaştığı mesajında Filistinli Müslümanlar ile Yahudiler arasında barışın mümkün olmadığını ileri sürerek bölgede barışın ancak iki gruptan birinin bölgeden tamamen ayrılmasından sonra mümkün olacağını öne sürdü.

Bölgede barışın sağlanması için iki seçenek olduğunu dile getiren Yair Netanyahu, "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim." diyerek Filistinli Müslümanları bölgede istemediğini açıkça dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu, sık sık sosyal medyadaki skandal mesajlarıyla gündeme geliyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 21:27
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Yair Netanyahu

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