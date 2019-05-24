ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Arakan'dan Filistin'e, Suriye'den Afganistan'a ve Irak'a kadar tüm mazlumların koruyucusu konumundayız. Dünyadaki tüm mazlumlara ensar olan, en çok yardım eden ve bunu en iyi organize eden ülke olarak Türkiye başta gelmektedir." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonuna bağlı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun başkentteki tesislerinde düzenlenen iftar programına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) misafiri yabancı öğrenciler katıldı.

Kurum, iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük bir aile olduğunu ve dünyadaki bütün mazlumlara ulaşılması için gayret gösterildiğini söyledi.

Mazlum coğrafyalara ulaşılması husunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine öncülük ettiğini belirten Kurum, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Arakan'dan Filistin'e, Suriye'den Afganistan'a ve Irak'a kadar tüm mazlumların koruyucusu konumundayız. Dünyadaki tüm mazlumlara ensar olan, en çok yardım eden ve bunu en iyi organize eden ülke olarak Türkiye başta gelmektedir." ifadesini kullandı.

Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonunun yardım organizasyonlarının yanı sıra medeniyetin taşıyıcılığını yaptığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Konfederasyonumuzun ve bağlı olduğu federasyonların çalışmalarını takip etmeye ve bu sürece katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Antalya'da Fetih 1207 programına katıldım. Orada da ödüllerimizi verdik. Bu turnuvalar bize şunu gösteriyor ki bu etkinlikler bizim için çok önemli ve kıymetli. Hem ata sporumuzu yaşatmak hem de çocuklarımızla beraber olabilmenin önünü açıyor. Festival kapsamında düzenlenen spor aktivitelerine bugün yüzlerce sporcu kardeşimiz katılıyor. Geleneksel sporlarımız böylece gençlerimizin hayatının bir parçası oluyor."

- "Kültür yoluyla kurulan birliktelikleri ve atılan düğümleri hiçbir güç çözemez"

Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonunun spor ve kültür alanında taşıdığı misyonu şehircilik ve çevre faaliyetlerinde gerçekleştirmeye çalıştıklarının altını çizerek, "Ata sporlarımızın yaşaması amacıyla da Cumhurbaşkanımızın bize hedef gösterdiği her ilimize bir millet bahçesi yapma hedefiyle 81 ilimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında da Etnosporumuzun da yaptığı ata sporlarımızı taşıyacak ve geleceğe aktaracak bu faaliyetleri biz de millet bahçelerinde ayırmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun uluslararası anlamda güçlü bir etkiye sahip olduğuna dikkati çeken Kurum, "Biz biliyoruz ki atılan düğüm kolay kolay çözülmez. Hele ki kültür yoluyla kurulan birliktelikleri ve atılan düğümleri hiçbir güç çözemez." dedi.

- "Geleneksel sporların icra edildiği güzel bir tesis kazandırılmış oldu"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise Gelensel Spor Dalları Federasyonunun başkentte kurduğu tesise değinerek, "Hem Tarım Bakanlığımızın hem de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirilmiş bir proje. Bundan önce burası maalesef atıl vaziyette duran ve epey yatırım yapılmış bir tesisti, böylelikle inşallah Ankara'da hem atlı sporlar hem okçuluk ve diğer geleneksel sporların icra edildiği güzel bir tesis kazandırılmış oldu." ifadesini kullandı.

Erdoğan, iftar programında yurt dışından gelen yetim çocukların da olduğunu kaydederek, "Onlara güzel bir ramazan akşamı yaşatmak böylelikle mümkün oldu. Hepsinin Allah yardımcısı olsun. Türkiye'de kendilerine inşallah çok güzel gelecekler, çok güzel ufuklar kazanacaklardır. Onlara yardımcı olan hayır kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

YTB'nin uluslararası misafir öğrencilerine de ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onların burada üniversite hayatını geçiriyor olması bizim ülkemiz açısından birçok anlamda önemli ama ülkemizin dünyada daha doğru tanınması ve ülkelerine döndükleri zaman maalesef ülkemiz hakkında yapılan birçok tezviratın önüne geçilmesi anlamında önemli. Aynı zamanda ülkemiz bugün dünya standartlarında çok kaliteli eğitim veren üniversitelere de sahip. Onların da Türkiye'deki eğitimleri boyunca başarılı bir şekilde burada zaman geçirmelerini diliyorum."

- Etnospor'un uluslararası faaliyetleri

Dünya Etnospor Konfederasyonunun faaliyetlerine değinen Erdoğan, bütün dünyada geleneksel sporların popülerleştirilmesi için çalıştıklarını ve YTB ile de iş birliği yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye'de bulunan uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerindeki geleneksel sporlarla ilgili konfederasyonumuzda stajyer ve araştırmacı olarak çalıştıkları bir süreci bu sene başlattık. Bunun dışında da bulundukları ülkelerdeki geleneksel spor kuruluşlarıyla irtibat kurulması anlamında onların desteklerine başvuracağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, 60'ın üzerinde ülkede geleneksel spor kuruluşu ve uzmanlarıyla irtibatta olduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İki yıldır bir forum etkinliği ile bu insanları bir araya getirdik. Geçen sene Antalya'da bu sene de Kazakistan Almatı'da yaptık. Bu şekilde uluslararası ağımızı ve ulaştığımız ülke sayısını artırmaya çalışıyoruz. Dünyadaki kültürel renkliliğin ve kültürel zenginliğin korunmasına bir katkıyı geleneksel sporlar üzerinden sağlamaya çalışıyoruz. Dünyada süregiden tekdüzeleşme ve globalleşme başlığı altında gerçekleşen Batı medeniyetinin rengiyle boyanma sürecine bir itiraz ortaya koymuş da oluyoruz. Hem ülkemizde hem de dünyada geleneksel sporların güçlenmesi yolundaki çalışmamızı sürdüreceğiz. Türkiye'de hem Okçular Vakfımızın hem de Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun çalışmaları takdire şayandır."

Programa, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, YTB Başkanı Abdullah Eren ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı da katıldı.

Davetliler, iftar sonrasında misafir öğrencilerle fotoğraf çektirerek Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun tesisini gezdi.