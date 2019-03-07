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Tüm kadınlar Forum Kayseri’nin Güzellik Festivali’ne davetli

Yıl boyu kaliteli ve keyifli etkinlikler düzenleyen Forum Kayseri, tüm kadın misafirlerini 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel gerçekleştirdiği Güzellik Festivali’nde ağırlayacak.

07 Mart 2019 Perşembe 10:36
Tüm kadınlar Forum Kayseri’nin Güzellik Festivali’ne davetli

Yıl boyu kaliteli ve keyifli etkinlikler düzenleyen Forum Kayseri, tüm kadın misafirlerini 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel gerçekleştirdiği Güzellik Festivali’nde ağırlayacak. Ziyaretçilerin güzelliğine güzellik katacak uygulamalardan yararlanmak, sürpriz hediyeler kazanmak ve anında kazandıran kampanyadan faydalanmak isteyen herkes, Forum Kayseri’ye davetli!


Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir festival gerçekleştiren Forum Kayseri, kadın misafirlerini çok özel fırsatlarla buluşturuyor. 8 - 10 Mart 2019 tarihleri arasında Forum Kayseri’ye kurulacak özel etkinlik alanında Boyner, Golden Rose, Mac, Sephora, Mumuso ve Watsons’ın özel uygulamalarını ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ücretsiz makyaj uygulamaları, saç ve cilt analizleri ve bakımları, parfüm standı, ücretsiz yağ - kas ölçümü, uzman diyetisyenden beslenme tavsiyeleri, eğlenceli fotoğraf alanları gibi pek çok etkinlik, Forum Kayseri Güzellik Festivali’nin ziyaretçilerini bekliyor.


Forum Kayseri Param Kart’la kadın olmak bir başka güzel!


6 - 15 Mart 2019 tarihleri arasında Forum Kayseri’deki mağazalardan aynı gün içinde toplam 200 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes, anında 15 TL yüklü Forum Kayseri Param Kart’a sahip olacak. Kazanılan kartlar Mart ayı sonuna dek Forum Kayseri’de bulunan Boyner, Golden Rose, Mac, Sephora, Mumuso ve Watsons mağazalarındaki alışverişlerde kullanılabilecek.


Forum Kayseri Güzellik Festivali’nde keyifli ve eğlenceli zaman geçirmek, ünlü markaların fırsatlarından yararlanmak ve alışveriş keyfini sürpriz hediyelerle taçlandırmak isteyen herkes Forum Kayseri’ye davetli!

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:36
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