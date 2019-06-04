Tüm işleri ters gidince dükkanın tabelasını da ters yaptırdı

Kayseri’de bir müzisyen, işlerinin hep ters gitmesi ve kendisine yapılan haksızlıklara tepki olarak iş yerine ters tabela astı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde Türkü Müzik Evi sahibi müzisyen Ali Yıldız, işlerinin ters gitmesi ve yaşadığı haksızlıklara dayanamadı ve yeni kiraladığı dükkanının tabelasını, kendisine haksızlık yapanlara tepki olarak ters yaptırdı.

"Bana yapılan haksızlıklara tepki için böyle bir ters tabela yaptırdım" diyen müzisyen Ali Yıldız, "Bu konuda çok dertliyim ve sıkıntılıyım. Daha önce kirada oturduğum dükkanda 9 sene oturdum. Bütün dekontlarım olmasına rağmen beni icraya vermeleri ve avukat tutarak, ’Zorbalıkla oturuyor ve kirayı ödemiyor’ diyerek mahkemeye verdiler. Mal sahibi vefat ettikten sonra 3 yıl daha oturdum ve kiramı ödedim. Bunların hepsi belgeli ve dekontludur. Bunlara rağmen beni mahkemeye vermeleri ve iftira atmaları benim zoruma gitti. Bunu da tepki amaçlı yaptım" dedi.

Yaşadığı sıkıntıları anlatan Ali Yıldız, "Pasajda bir yer kiraladım. İnanın köhne bir yer ve vatandaş dahi geçmiyor. Kira bedelini yüzde 400 artırmamı istediler. Başka bir dükkana geçtim ve buraya da avukat bakıyordu. Burada da 15 gün sonra bir elektrik faturası geldi. Benden öncekilerin kaçak kullanımı nedeniyle bin 600 TL elektrik faturası geldi. Avukat ile görüştüm, dekontlandırmamı söyledi ve kira zamanı geldiğinde borcundan düşeriz’ dedi. Bunu da bulduk buluşturduk ve yatırdık. Kira günü geldi ve elektrik parasını düşeceğiz, bana ’Yatırmasaydın’ dedi. Hep böyle haksızlıklarla mücadele ettiğim için tabelayı ters yaptırdım. Belki işim gücüm düzelir veya birileri mağduriyetimizi duyar. Gerçekten yaşadıklarım sonrasında çok mağdur oldum" diye konuştu.

Develi ilçesindeki Türkü Müzik Evi’nin ters tabelasını gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyor.