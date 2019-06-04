0553 313 94 23

Tüm işleri ters gidince dükkanın tabelasını da ters yaptırdı

Kayseri’de bir müzisyen, işlerinin hep ters gitmesi ve kendisine yapılan haksızlıklara tepki olarak iş yerine ters tabela astı.

04 Haziran 2019 Salı 13:38
Tüm işleri ters gidince dükkanın tabelasını da ters yaptırdı

Kayseri’de bir müzisyen, işlerinin hep ters gitmesi ve kendisine yapılan haksızlıklara tepki olarak iş yerine ters tabela astı.


Kayseri’nin Develi ilçesinde Türkü Müzik Evi sahibi müzisyen Ali Yıldız, işlerinin ters gitmesi ve yaşadığı haksızlıklara dayanamadı ve yeni kiraladığı dükkanının tabelasını, kendisine haksızlık yapanlara tepki olarak ters yaptırdı.


"Bana yapılan haksızlıklara tepki için böyle bir ters tabela yaptırdım" diyen müzisyen Ali Yıldız, "Bu konuda çok dertliyim ve sıkıntılıyım. Daha önce kirada oturduğum dükkanda 9 sene oturdum. Bütün dekontlarım olmasına rağmen beni icraya vermeleri ve avukat tutarak, ’Zorbalıkla oturuyor ve kirayı ödemiyor’ diyerek mahkemeye verdiler. Mal sahibi vefat ettikten sonra 3 yıl daha oturdum ve kiramı ödedim. Bunların hepsi belgeli ve dekontludur. Bunlara rağmen beni mahkemeye vermeleri ve iftira atmaları benim zoruma gitti. Bunu da tepki amaçlı yaptım" dedi.


Yaşadığı sıkıntıları anlatan Ali Yıldız, "Pasajda bir yer kiraladım. İnanın köhne bir yer ve vatandaş dahi geçmiyor. Kira bedelini yüzde 400 artırmamı istediler. Başka bir dükkana geçtim ve buraya da avukat bakıyordu. Burada da 15 gün sonra bir elektrik faturası geldi. Benden öncekilerin kaçak kullanımı nedeniyle bin 600 TL elektrik faturası geldi. Avukat ile görüştüm, dekontlandırmamı söyledi ve kira zamanı geldiğinde borcundan düşeriz’ dedi. Bunu da bulduk buluşturduk ve yatırdık. Kira günü geldi ve elektrik parasını düşeceğiz, bana ’Yatırmasaydın’ dedi. Hep böyle haksızlıklarla mücadele ettiğim için tabelayı ters yaptırdım. Belki işim gücüm düzelir veya birileri mağduriyetimizi duyar. Gerçekten yaşadıklarım sonrasında çok mağdur oldum" diye konuştu.


Develi ilçesindeki Türkü Müzik Evi’nin ters tabelasını gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Caddebostan Plajı bayramın ilk günü İstanbulluların akınına uğradı
    1. Caddebostan Plajı bayramın ilk günü..
    2. İstanbul'da helikopterli bayram..
    3. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk..
    4. Türk insanına hayranlığını Türk..
    5. Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı
    6. Vali Şehmus Günaydın: “ Bayramın daha..
    7. Hatalı sollama sonucu kafa kafaya..
    8. İl protokolü bir araya gelerek..
    9. "Hem kızı hem de olimpiyat altınını..
    10. AK Parti teşkilatı bayramlaştı
    11. Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü..
    12. Kars'ta cami minaresine yıldırım düştü
    13. Mardin'deki bayramlaşma programına..
    14. TTSO ve TESOB’da bayramlaşma
    15. İstanbul'da yollar da bayram etti!
    16. En acı bayram
    17. Baki Ersoy: “FETÖ’nün Çocuklarının Bu..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Büyükçekmeceliler bayramlaşma..
    20. "Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden..
    21. Başkan Çolakbayrakdar, “Daha Temiz..
    22. Vali Memiş’ten bayram mesaisi
    23. İstanbullular şehri terk etti, Şile..
    24. Polisten sürücülere şeker ikramı
    25. Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    26. AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    27. Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na..
    28. Milletvekili Aydemir Sarıgöl’de..
    29. Fatsa’da protokol bayramlaştı
    30. Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."