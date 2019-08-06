Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı, şube başkanlarıyla bir araya geldi

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Gökçebey Şubesi’nin 4’üncü olağan kongresi için Zonguldak’a geldi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Gökçebey Şubesi’nin 4’üncü olağan kongresi için Zonguldak’ta Batı Karadeniz şube başkanları ile bir araya geldi. Kongrede konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, “Bu emeklilik yasası çok karıştı huzursuzluk başladı ve çok ileri gidiyor. Çünkü aradaki fark çok açık. Biz diyoruz ki yasanın komple ele alınarak meclisten bir an önce çıkmasını istiyoruz” dedi.

Emeklinin son yapılan zamlardan sonra zor zamanlar geçirdiği ifade eden Çalışkan, “Son artışları biliyorsunuz bizi maalesef çok üzdü. Çaya şekere doğalgaza yüzde 15 zam gelirken, temel gıda enflasyonu yüzde 40’lara vurmuşken bize masa başında hesap edilen TÜFE ile yüzde 5 bir artış uygulandı. Türkiye’de emekliler aile nüfusu 35- 40 milyonu aşmıştır. Türkiye oy potansiyelinin yüzde 60’ı emeklidir. Onun için biz hiçbir parti gözetmeksizin herkesle görüşürüz. Tabi ki de bize hizmet edeni de, bize yakın olanı da zamanı gelince ödüllendiririz. Emekliler arasındaki büyük farklılık emekliyi büyük huzursuz etmektedir. Bu emeklilik yasası çok karıştı huzursuzluk başladı ve çok ileri gidiyor. Çünkü aradaki fark çok açık. Biz diyoruz ki yasa komple ele alınsın. Burada yasamızda mevcut olan 5 bin günden emekli karşılığı maaş, asgari ücret veya açılık sınırı olarak belirlensin. 5 gün üzerine kimin ne hizmeti varsa aynı yasamızda mevcut olan 240 güne bir puanla değerlendirilir hizmet ve prime dayalı standartları getirmeleri lazım. Yoksa bu standartlar getirilmediği zaman bugün 3-5 ‘le denkleştirme yapmak ileride sorunları daha da arttırmaktadır. Onun için bizim taleplerimiz milletvekillerimizin bizlere çok yardımı var. Komisyonlarda böyle bir tekliflerimiz var. Bunların inşallah ileride tekrar görüşüldüğünde meclisten bunun bir an önce çıkmasını istiyoruz” dedi.

Yapılan konuşmanın arından tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Şaban Erdioğlu tekrar başkan seçildi.