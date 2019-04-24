TÜM İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Şahin: “Çocukların, sadece bu günlerde makamlara gidip oturmasının bir anlamı yok”

TÜM İŞ Konfederasyonu, 23 Nisan nedeniyle işçi çocuklarıyla bir araya geldi. TÜM İŞ Konfederasyon Başkanı Mahmut Şahin konuşmasında, ‘Çocukların, sadece bu günlerde makamlara gidip oturmasının bir anlamı yok’ dedi.

TÜM İŞ Konfederasyonu 23 Nisan nedeniyle düzenlediği yemekte işçi çocuklarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 30 işçi ailesinin katıldığı yemekte çocuklar önce eğlendiler daha sonra da yemek yediler. Düzenlenen yemeğe, TÜM İŞ Konfederasyon Başkanı Mahmut Şahin ve TÜM İŞ Konfederasyonu Kadın Komisyonu üyeleri katıldı.

Çocukların bugünlerde hatırlanmasının değil, her zaman gidip görülerek sorunlarının araştırılması gerektiğini belirten TÜM İŞ Konfederasyon Başkanı Mahmut Şahin, “23 Nisan münasebetiyle, bir organizasyon yaptık. Bu organizasyonu öncelikle TÜM İŞ Konfederasyonu Kadın Komisyonu olarak, Tuğba hanımın başkanlığında yaptıkları için onlara teşekkür ediyorum. Sendika faaliyeti olarak, özel bir işletmenin sponsorluğunda bunun yapılması Türkiye açısından da bir kazanımdır. Bu kazanımın devam etmesi noktasında, sendikacılık faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bugün bu vesileyle işçi çocuklarıyla bir araya geldik. Andımız tartışmaları sürerken şunu da belirteyim, bu çocuklar zaten saf, temiz, doğru ve dürüst. Bizim yöneticilerimizin ant içmeye ihtiyacı var bu çocukların değil. Bu çocuklar işçi çocukları. Çocukların, sadece bu günlerde makamlara gidip oturmasının bir anlamı yok. Tam tersine, bu çocukların ayağına gidilmesi, sıkıntıların yerinde görülmesi gerekiyor. Yani, bütün bürokratların aslında çocukların yanına gitmesi ve ailede, okulda ve hastanede yaşadıkları sıkıntıları görmeleri gerekiyor. Bu anlamda, bir farkındalık oluşturmak gerekiyordu. Onun için böyle bir faaliyet düzenledik. Aynı şey 1 Mayıs’ta da gerçekleşecek ve biz o zaman da çalışanların yanında olacağız. Farklı yerlere gitmek gibi bir amacımız yok. Tam tersine, çalışanların yerinde sorunlarını öğrenmek maksadıyla sendikacılık faaliyetlerini Tüm İş Konfederasyonu bu şekilde devam ettirecek” ifadelerinde bulundu.