0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

TÜM İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Şahin: “Çocukların, sadece bu günlerde makamlara gidip oturmasının bir anlamı yok”

TÜM İŞ Konfederasyonu, 23 Nisan nedeniyle işçi çocuklarıyla bir araya geldi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:37
TÜM İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Şahin: “Çocukların, sadece bu günlerde makamlara gidip oturmasının bir anlamı yok”

TÜM İŞ Konfederasyonu, 23 Nisan nedeniyle işçi çocuklarıyla bir araya geldi. TÜM İŞ Konfederasyon Başkanı Mahmut Şahin konuşmasında, ‘Çocukların, sadece bu günlerde makamlara gidip oturmasının bir anlamı yok’ dedi.


TÜM İŞ Konfederasyonu 23 Nisan nedeniyle düzenlediği yemekte işçi çocuklarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 30 işçi ailesinin katıldığı yemekte çocuklar önce eğlendiler daha sonra da yemek yediler. Düzenlenen yemeğe, TÜM İŞ Konfederasyon Başkanı Mahmut Şahin ve TÜM İŞ Konfederasyonu Kadın Komisyonu üyeleri katıldı.


Çocukların bugünlerde hatırlanmasının değil, her zaman gidip görülerek sorunlarının araştırılması gerektiğini belirten TÜM İŞ Konfederasyon Başkanı Mahmut Şahin, “23 Nisan münasebetiyle, bir organizasyon yaptık. Bu organizasyonu öncelikle TÜM İŞ Konfederasyonu Kadın Komisyonu olarak, Tuğba hanımın başkanlığında yaptıkları için onlara teşekkür ediyorum. Sendika faaliyeti olarak, özel bir işletmenin sponsorluğunda bunun yapılması Türkiye açısından da bir kazanımdır. Bu kazanımın devam etmesi noktasında, sendikacılık faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bugün bu vesileyle işçi çocuklarıyla bir araya geldik. Andımız tartışmaları sürerken şunu da belirteyim, bu çocuklar zaten saf, temiz, doğru ve dürüst. Bizim yöneticilerimizin ant içmeye ihtiyacı var bu çocukların değil. Bu çocuklar işçi çocukları. Çocukların, sadece bu günlerde makamlara gidip oturmasının bir anlamı yok. Tam tersine, bu çocukların ayağına gidilmesi, sıkıntıların yerinde görülmesi gerekiyor. Yani, bütün bürokratların aslında çocukların yanına gitmesi ve ailede, okulda ve hastanede yaşadıkları sıkıntıları görmeleri gerekiyor. Bu anlamda, bir farkındalık oluşturmak gerekiyordu. Onun için böyle bir faaliyet düzenledik. Aynı şey 1 Mayıs’ta da gerçekleşecek ve biz o zaman da çalışanların yanında olacağız. Farklı yerlere gitmek gibi bir amacımız yok. Tam tersine, çalışanların yerinde sorunlarını öğrenmek maksadıyla sendikacılık faaliyetlerini Tüm İş Konfederasyonu bu şekilde devam ettirecek” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uçakta yanlış anons yolcuyu fenalaştırdı!
    1. Uçakta yanlış anons yolcuyu..
    2. Van'da ele geçirildi! 29 kilo 795..
    3. Kağızman’da gerçeği aratmayan sınav
    4. Kocasinan bölgesine AVM yapılacak
    5. Sri Lanka’da sıkıyönetim başladı
    6. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    7. Başkan Sekmen sözünü tuttu Dünya, fuar..
    8. (Özel) Hatay’ın serinleten lezzeti:..
    9. TÜM İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut..
    10. Putin ile görüşecek Kim Jung-un..
    11. Eker ile en tatlı bayram
    12. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl..
    13. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019..
    14. Başkan Özdoğan muhtarlarla bir araya..
    15. 23 Nisan’da ünlülere ödül yağdı
    16. Dr. Bahar Eriş: ’’Yetenek keşfi için..
    17. Van’da 29 kilo eroin ele geçirildi
    18. Kitap okuyana çay ve kahve bedava
    19. Minik Sena, Bakanın mektubu ile mutlu..
    20. Döviz kurları
    21. Rektör Çomaklı ÜAK üyesi oldu
    22. 'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den..
    23. 60 türden 450 adet hayvan macera..
    24. Brent petrolün varili 74,10 dolar
    25. Biz bu filmi seyretmiştik!
    26. Takla atan araçtan burnu bile..
    27. Kocaeli’de Aziziye rüzgârı
    28. Ekonomiden iyi haber! İbre tersine döndü
    29. Kızlarının çeyizlerini eğitim alarak..
    30. Doğu’da hava sıcaklığı artacak
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    M. Kemal'in mektubu ortaya çıktı! "Çabamız Halifeyi kurtarıp bütün İslam dünyasına hakim olmaktır"
    M. Kemal'in mektubu ortaya çıktı! "Çabamız Halifeyi kurtarıp bütün İslam dünyasına hakim olmaktır"

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!