Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu

Tüm Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirerek Erzurum merkezli olarak kuruldu.

Tüm-İş Konfederasyonuna yeni bir soluk getiren Tüm Güvenlik ve Savunma işçileri Sendikası Erzurum genel merkezli olarak kuruldu. Güvenlik işçilerinin haklarını arayacak ve koruyacak olan Tüm Güven-Sen, Erzurum merkezli ilk sendika olma özelliğine sahip olarak hizmete başlayan Tüm Güven-Sen’in başkanı Hakan Budak oldu.

Sendika genel kurulunda konuşan Başkan Budak, güvenlik işçilerinin problemlerini çözmeye çalışacaklarını vurguladı.

Hakan Budak, "Şuanda güvenlik işlerimizin kanunlarının yeniden ele alınıp bazı sorunlarının düzeltilmesi gerekiyor. Burada güvenlik işlerinin güvenlik problemleri var. Yine çalışma saatleri ile ilgili sorunlarda var. İlk önce bunların çözüme kavuşmaları için üstümüze düşen görevleri yapacağız. Açılan yen sendikamız önce üyelerimize sonra da ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Tüm Güven Sen Genel Sekreterliği’ne seçilen Yavuz Küçükyıldırım, resmi faaliyetlere başladıklarını belirterek, 5 ilde bölgesel teşkilatlanma yapıldığını ve bin 200 üyeleri olduğunu aktardı. Genel Sekreter Küçükyıldırım, "Biz Erzurum merkezli bir sendika olma özelliğine sahibiz. Burada güvenlik işçilerinin özlük hakları, elde edilemeyen haklarını savunacağız ve çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Yine işverenle ilgili problemleri çözüme kavuşturmak için uğraşacağız. Mesai, güvenlik işçilerinin güvenlik problemleri için uğraşacağız. Sendikamız yönetimindeki herkes güvenlik işçiliğinden gelen tecrübeli kişilerden oluşuyor. Yani bu bağlamda işin içindeki problemleri iyi biliyoruz" diye konuştu.

İşverenler ile hukuksal problemlerin çözüme kavuşturulacağını aktaran Küçükyıldırım, "Şuanda bin 200 üyemiz. Yine bize üye olabilecek. Bizlerle alakalı Türkiye geneli 27 bin çalışan güvenlikçimiz var. Bizler özellikle işverenlerle yaşanan hukuksal problemlerin çözüme kavuşması noktasında gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Gerçekleştiren ve faaliyetlere başlayan Tüm Güven Sen yönetimi ise şöyle;

“Genel Başkan Hakan Budak, Genelsekreter Yavuz Küçükyıldırım, Başkan Yardımcıları Fettullah Karayurt, Mikail Cürcani, Muhammet Akbulut olarak hizmete başladılar.”