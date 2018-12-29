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Tüm gözlerde Rusya'da! Kritik toplantı başladı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar’ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele alacakları toplantı Moskova'da başladı

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:10
Tüm gözlerde Rusya'da! Kritik toplantı başladı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova'da. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir havalimanındaki karşılamaya dair bir fotoğraf ile "Son gelişmeler üzerine Suriye'deki durumu görüşmek üzere #Moskova’dayız. In #Moscow to discuss the situation in #Syria upon recent developments" mesajını paylaştı.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 13:10
  1. rusya
  2. toplantı
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