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Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10:0'da açıklayacak.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:08
Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin gözü yeni çıkacak rakamlarda.

AA Finans’ın TÜİK tarafından bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin beklentisi yüzde 1.93

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.93 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0.15, en yüksek yüzde 3.20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 23.52 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 22, en yüksek yüzde 25.50 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 21,84 düzeyinde gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,93) göre, bir önceki ay yüzde 24,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 24,34’e gerileyeceğini hesaplanıyor.

Enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,30 artış göstermişti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 08:08
  1. TÜİK
  2. enflasyon
  3. ekim

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