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Korona Virüs

Tüm gözler oraya çevrildi! Kritik toplantı başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:13:00 -
Tüm gözler oraya çevrildi! Kritik toplantı başladı

Corona virüs ile mücadelede kademe kademe normalleşme başlarken, Corona Virüs Bilim Kurulu bir kez daha toplandı. Kritik toplantı 15.00 civarında Bakan Koca liderliğinde başladı. Video konferans ile gerçekleşecek toplantıda son durum ele alınacak, normalleşme ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Kurulun kararlarını Bakan Koca toplantının ardından duyuracak.

Bakan Koca 17.00'de açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantı sonrası alınan tavsiye kararlarını duyurmak ve son durumu değerlendirmek için saat 17.00'de kameralar karşısına geçecek.

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