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Tüm gözler ondaydı! Vladimir Putin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin, Akdeniz'de düşürülen Rus uçağı ile ilgili açıklama yaptı.

18 Eylül 2018 Salı 16:26
Tüm gözler ondaydı! Vladimir Putin'den ilk açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model 15 kişilik askeri mürettebat taşıyan uçağı Suriye'nin düşürdüğünü açıkladı. Rusya İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İsrail ordusu ise Rusya'nın iddialarını yalanladı

HALA NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Açıklamalar peş peşe gelirken tüm gözlerin çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez konuştu. Putin, "Rus uçağını İsrail vurmadı. Trajik ve bir şansızlık zinciri gibi görünüyor. Hala ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Alınacak önlemler herkesi ilgilendiriyor. Önlemler Suriye'deki askeri personelin güvenliğine yönelik olacak." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:26
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