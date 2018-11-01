BM'nin Suriye Özel Temsilci belli oldu

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Özel Temsilci 2017'den bu yana Norveç'in Pekin Büyükelçisi olan Geir O. Pedersen'i atadı.

Guterres, Suriye'deki barış arayışlarına yönelik çabaları ve bu sürece katkılarından dolayı BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya da teşekkürlerini sundu. Pedersen, bu göreve getirilen 4. özel temsilci oldu.

Mistura'dan istifa kararı

Pedersen, daha önce ülkesinin New York'ta BM Daimi Temsilciliğini yürütmüş, Lübnan'da ise üst düzey BM yetkilisi olarak görev yapmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görevde kaldığı 4 yılın ardından bu ay sonunda istifa edeceğini açıklamıştı.

Suriye Özel Temsilciliğine 2014 yılında atanan Mistura, bu görevi eski Cezayir Dışişleri Bakanı Lahdar Brahimi'den devralmıştı. Daha önce ise temsilcilik görevini eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan yürütmüştü.