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Tüm gözler Moskova'da! Kritik zirve başladı

Suriye'deki garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları görüşüyor. Toplantı sonunda açıklama yapılacak.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:55
Tüm gözler Moskova'da! Kritik zirve başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün tüm Ortadoğu'yu ilgilendiren kritik bir toplantı gerçekleşiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

İç savaş ülkesi Suriye'deki garantör ülkeler, bundan sonra atılacak adımları ele alıyor.

Toplantının ardından bakanlar açıklama yapacak.

Çavuşoğlu, üçlü zirveden önce Lavrov ve Zarif ile birebir görüştü.

Astana sürecini yürüten üç ülke, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki noktalarda çatışmasızlık bölgeleri ilan etmişti. Anlaşmayla Türkiye, muhaliflerin elindeki en büyük vilayet İdlib'e askeri gözlemciler yerleştirdi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:55
  1. Suriye
  2. Türkiye
  3. Rusya
  4. İran
  5. dışişleri bakanları

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