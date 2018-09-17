Tüm gözler İdlib'deyken Amerika yeni işgal peşinde

Tüm dünyanın dikkatleri İdlib üzerinde yoğunlaşırken ABD ve Koalisyon güçleri bir yandan Suriye’nin Deyrizor bölgesini PKK’ya teslim ediyor, diğer yandan Irak’ın Türkmen beldelerini Peşmerge’ye vererek kanlı bir senaryo hazırlıyor. Deyrizor ve Musul-Kerkük hattı Suriye ve Irak’ın en zengin petrol rezervine sahip olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Mayıs ayında yapılan genel seçimlere rağmen hükümet kurulamama krizi devam ederken Kuzey’de farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Barzani ve Talabani yönetimi özel yöntemlerle Kerkük, Musul, Hanakin, Tuzhurmatu, Telafer, Mendeli, Uzunköprü, Diyala, Ramadi ve Selahaddin bölgelerine PKK’lı teröristleri yerleştiriyor.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD ve Peşmerge ortaklığı ile yeni bir işgal sürecinin başlatıldığını bu çerçevede PKK’lı militanların özellikle Türkmen bölgelerine, Türkmen Parti ve dernek merkezlerine yakın noktalara yerleştirildiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Mehmet Seman Ağaoğlu, merkezi yönetim krizi ve Basra bölgesinde yaşanan sokak olaylarını fırsata çevirmek isteyen ABD-Peşmerge-PKK ittifakının yeni bir işgal girişimi hazırlığında olduğunu kaydetti.

PROVOKASYON HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Peşmerge ve müttefikleri tarafından Kerkük merkezli bir provokasyon hazırlığı yapıldığı bilgisini veren Mehmet Seman Ağaoğlu, Barzani ve Talabani 16 Ekim’de çıkarıldıkları Kerkük ve diğer bölgelere kanlı bir dönüş planı yapıyor’ dedi. Irak Türkmenleri’nin bölgeden çıkarılması ve bölgenin insansızlaştırma projesinin devam ettiğini vurgulayan ITC Kerkük Teşkilat Sorumlusu Ağaoğlu, “14 Temmuz 1959 benzeri bir katliam hazırlığı yapılıyor, PKK’da bu sürecin etkin aktörleri arasında yer alacak” diye konuştu.

TÜRKMEN MERKEZLERİ KUŞATMA ALTINDA

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Ağaoğlu Türkmeneli bölgesinde devam eden kirli kuşatma planına dair şunları anlattı: “Başta Irak Türkmen Cephesi’ne ait binalar olmak üzere Türkmeneli TV ve Türkmen Parti binası bölgelerine PKK militanları yerleştiriliyor. Şu ana kadar kamufle PKK militanları tarafından özel gözetim noktası olarak kullanılan 20’den fazla ev ve işyeri tespit ettik. Altınköprü, Kerkük merkezde Valilik caddesi, Tisin bölgesi, Leylan ilçesi ve Pence Ali Mahallesi PKK’lıların yerleştirildiği pilot bölgeler.

FATURASI AĞIR OLUR

Devam eden provokasyon planı çerçevesinde ilk olarak Türkiye’ye seslenmek istiyoruz. Türkmenlerin burada silahlı bir ordusu yok. Böyle bir kalkışma durumunda mukavemet gücümüz zayıf. Katliam dalgasının başlaması durumunda yüzlerce Türkmen öldürülebilir. Türkiye bu uyarımızı ciddiye almalı.

Barzani, Goran Hareketi, Talabani yöneticileri son dönemde ABD’li temsilci Brett Mcgurk ile bir çok toplantı gerçekleştirdi. ABD, Türkmen bölgelerinin yeniden Peşmerge kontrolüne geçmesini aleni olarak destekliyor. Devam eden hazırlıkların tatbik edilmesi durumunda burada çok fazla masum kanı akar ve bu katliamın faturası çok ağır olur.”

KAYNAK: YENİ ŞAFAK