"Tüm ekip arkadaşlarıma destek ve gayretleri için teşekkür ediyorum"

Kütahya Belediye Meclisi 5 yılın son olağan Mart Ayı Meclis toplantısını Belediyesi Hizmet binası Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu Başkanlığı’ndaki toplantıda; Belediye Meclisi’nin 39 sayılı meclis kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen ve 453 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen "Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çinigar Şehirlerarası otobüs Terminali Yönetmeliğinde" değişiklik yapılması konusu, Belediye Meclisinin 56 sayılı meclis kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı konuları görüşüldü.

Gündem maddelerinin görüşülerek değerlendirildiği 2014-2019 yılı son olağan meclis toplantısı olan Mart ayı Belediye Meclisi toplantısı öncesi Başkan Kamil Saraçoğlu, 5 yıllık görev süreleri boyunca çalışmalarından dolayı Meclis Üyelerine teşekkür ederek plaket taktim etti.

Birçok eseri Kütahya’ya kazandıran Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na çalışmalarından dolayı teşekkür eden AK Parti Belediye Meclis üyesi Galip Gültekin, “5 Yıl boyunca AK Parti ve MHP Meclis Grubu olarak uyumlu bir süreç geçirdik. Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu’na görev sürecimiz boyunca Meclis üyeleri olarak karar ve uygulamalarda destek olduk. Başkanımız ve ekibine şehrimize bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kütahya’mız için gerçekten hatırlanacak bir 5 yılı geride bırakıyoruz. Bizden sonraki arkadaşlarımızda inşallah çıtayı daha yukarıya çıkartma noktasında gayret sarf ederler. Meclis Üyesi arkadaşlarımız ile birlikte onlara destek vermeye devam edeceğiz. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Şehre yaptıkları katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na teşekkür eden MHP Grup Başkanı Salih Özden, “5 Yıllık görev süremiz boyunca burada çok hassas kararlar aldık. Bunlardan en önemlisi de 15 Temmuz süreciydi. Kütahya’da bu süreci en iyi şekilde tevdi ettiğimize inanıyorum. Görev süremiz boyunca müdürlerimiz, memurlarımız, işçilerimiz ve meclis üyesi arkadaşlarımız olmak üzere hiç birisinden en ufak bir olumsuz davranış görmedik.Belediye Başkanımız Kamil Saraoğlu’nun gerek İl Başkanlığından gerek İl Genel Meclisi Başkanlığından gerekse Belediye Başkanlığı döneminden elde ettiği çok büyük tecrübeleri ve kazanımları var. İnşallah Başkanımızın bu tecrübelerinin değerlendirilmesini temenni ediyorum. Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu’na, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Meclis üyelerimize çalışmalarında dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeni dönem için Meclis üyeliğine aday olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

5 Yıl boyunca verdikleri destek ve özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ”Görev süremiz boyunca hiçbir parti ayrımı yapmadan kendimize hizmeti hükümlü kıldık ve bunu uygulamaya gayret ettik. Meclis çalışmalarımızda da AK Parti ve MHP grubu ile beraber uyumlu çalışmalara imza atarak kararlarımızı oy birliği ile aldık. Buradaki idareci arkadaşlarımız, Başkan Yardımcılarımız ve Müdürlerimiz de ellerinden geleni yaparak vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret etti. Ekibimiz ile birlikte Kütahya’ya hakikaten önemli yatırımlar yaptığımızı düşünüyorum.Sadece bulunduğumuz Hizmet Binası bile yıllarca konuşulacak bir hizmet. Sahada çalışan alnımızı ak bırakan işçi kardeşlerimiz olmasaydı, onlar hakkaniyet ölçüsünde çalışmasaydı bizim sokağa çıkmaya belki de yüzümüz olmazdı. Bundan dolayı her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.Kütahya Meclisinin inşallah bundan sonrada aynı uyum içinde yıllarca çalışmasını, hizmet etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Belediye Meclisi Mart ayı toplantısına; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri katıldı.