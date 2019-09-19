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Tüm dünyaya duyurdular! ‘UFO’lara ait videolar gerçek

ABD Deniz Kuvvetleri, internette dolaşan ve dünyanın dikkatini çeken "UFO"lara (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:46

ABD Deniz Kuvvetleri, ilk kez internette dolaşan ve "UFO"lara (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etti.

Donanma sözcüsü Joe Gradisher gizliliği kaldırılmış üç askeri videodaki, çok hızlı hareket eden bu cisimleri "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" (Unidentified Aerial Phenomena -UAP) olarak tanımladı. Amerikan özel araştırma şirketi "To The Stars Academy of Arts & Sciences" tarafından Aralık 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında yayımlanan bu görüntülerde gelişmiş kızıl ötesi sensörlerle tespit edilen cisimler görülüyor.

2004'te çekildiği belirtilen bir videoda sensörler bir hedefe kilitleniyor. Ancak hedefteki cisim hızla ekrandan kayboluyor ve sonra bir daha yeri tespit edilemiyor. 2015'te çekilen iki videoda ise gördükleri şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışan savaş pilotlarının ses kayıtları yer alıyor. İlk videoda pilotlardan biri şaşkınlık içinde diğerine "Bu s…. bir drone, dostum. Rüzgâra karşı gidiyorlar. Şuna bak adamım" diyor.

‘Uçuş güvenliğimizi tehdit ediyor'

Sözcü Gradisher Amerikan CNN televizyonuna, "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" konusundaki şeffaflığın eğitim gören pilotları, hava sahasında pilotların güvenliğini tehdit eden "ihlalleri" rapor etmeye teşvik etme amaçlı olduğunu söyledi. Gradisher, "Bu, tamamen eğitim sahalarımızda sık sık yaşanan UAP ihlalleriyle ilgili. Bu ihlaller uçuş güvenliği ve operasyonlarımızın emniyeti açısından tehdit oluşturuyor" dedi.

Sözcü, "Kamuya açık bu videolar, donanmamızın eğitim sahalarında yaşanan ihlallerin çok küçük bir kısmını yansıtıyor. Yıllar boyunca havacılarımız, videolardaki nesnelerin ne olduğuyla ilgili terminoloji ve teorilerle ilgili algı yüzünden bunları rapor etmedi" diye konuştu.

Gradisher, bu cisimlerin ne olduğunu anlamanın tek yolunun pilotlarının bunları rapor etmeye teşvik etmek olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:46
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