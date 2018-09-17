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Tüm dünyaya böyle meydan okudu: Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır!

Hatay'da konuşan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, açıklamalarda bulundu. Dünyaya açıkça mesaj gönderen Paşayeva, "Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımız, Azerbaycan'ın düşmanı da Türkiye'nin düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:33
Tüm dünyaya böyle meydan okudu: Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır!

Hatay'ın Belen ilçesinde Azerbaycan Caddesi ve Dağlık Karabağ Parkı düzenlenen törende konuşan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Türkiye'nin düşmanı bizim düşmanımız, Azerbaycan'ın düşmanı da Türkiye'nin düşmanıdır. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz de Türkiye'nin gücüdür. O yüzden birliğimizi daha da artıracağız ki bu bölgede daha da huzurlu olalım." dedi.

''BİRLİK VE BERABERLİKLE SOYKIRIMLAR DURDURULDU''

Birlikte çalışarak zafere ulaşacaklarını dile getiren Paşayeva, "Nuri Paşa'nın başkanlığında Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan Cumhuriyeti kuruluşlarının davetiyle geldiler. Birlik ve beraberlik içerisinde o soykırımlar durduruldu. Bakü işgalden kurtarıldı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin payitahtı Bakü oldu. Bu yolda birçok şehitlerimiz oldu." diye konuştu.

"Dağlık Karabağ sadece Azerbaycan'ın değil Azerbaycan kadar Türkiye'nin de meselesidir. Biz bu meselede her zaman topraklarımızın işgalden azat olunmasında da birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz." diyen Paşayeva, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE BİZİM VATANIMIZ"

"Vatan coğrafyamızın her tarafından Hatay'dan, Edirne'ye, Kars'tan, İstanbul'a kadar dedelerimiz orası bizim vatanımız acı çeken bizim insanımızdır bilinciyle gelmişler ve hayatlarını da feda etmişler. Çanakkale'ye zor günlerimizde buralara gelen yüzlerce Azerbaycanlı dedelerimiz ve Azerbaycan'a giden dedelerimiz kardeşlik esasını ortaya koymuşlar."

"TÜRKİYE'NİN DÜŞMANI BİZİM DE DÜŞMANIMIZDIR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın Azerbaycan'da verdiği mesajların çok önemli olduğunu vurgulayan Paşayeva, "Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımız, Azerbaycan'ın düşmanı da Türkiye'nin düşmanıdır. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz de Türkiye'nin gücüdür. O yüzden birliğimizi daha da artıracağız ki bu bölgede daha da huzurlu olalım. Haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı daha güçlü adımlar atarak üzerimizde oynanan büyük oyunları durduracağız." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:33
  1. Ordu
  2. Kars
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. Çanakkale
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Ganire Paşayeva
  8. Azerbaycan
  9. Hatay
  10. Belen

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